900 Menschen wurden am Montag in der Luttinger Möslehalle gegen das Covid-19-Virus geimpft. Das ist die zweithöchste Zahl bei einer einzelnen Impfaktion im Landkreis überhaupt. Zwei Drittel seien Drittimpfungen gewesen, sogenannte Booster, wie der Kreisimpfbeauftragte Olaf Boettcher unserer Zeitung sagte, die restlichen 300 vor allem Erst- aber auch Zweitimpfungen. Verabreicht wurden Impfstoffe von Biontech sowie von Johnson und Johnson.

Während vormittags nur Personen geimpft wurden, die einen Termin gebucht hatten, wurde nachmittags und abends auch ohne Termin geimpft. Dabei kam es zu langen Warteschlangen, gegen 15.30 Uhr warteten rund 150 Personen vor der Halle. Wegen des großen Andrangs mussten sogar zusätzlich Impfstoff herangeführt werden. Erst gegen 19 Uhr war die Impfaktion beendet.

Um lange Wartezeiten in Zukunft zu vermeiden, wird der Landkreis das offene Impfen demnächst einstellen und nur noch nach Terminvereinbarung impfen, so Boettcher. Termine für die vier Impfzentren in Bad Säckingen, Unterlauchringen, Häusern und Bonndorf sowie für den Impfbus können ausschließlich online auf der dafür vorgesehenen Homepage des Landratsamtes (www.terminland.de/landkreis-waldshut) gebucht werden. Der Imfbus macht heute in Jestetten, am Freitag in Murg und am Samstag in Stühlingen Station. Die genauen Termine sind auf der Homepage des Landkreises (www.landkreis-waldshut.de/) veröffentlicht.