Die Zahl der Covid-19-Erkrankungen im Landkreis am Wochenende angestiegen: Stand Samstag, 28. März 2020, 16 Uhr, gab es laut Informationen des Landratsamts 89 bestätigte Covid-19-Erkrankungen im Kreis Waldshut. Das sind 16 mehr als am Vortag. Von allen Infizierten konnten 16 mittlerweile als genesen aus der Quarantäne entlassen werden. Damit liegt die Zahl der noch Erkrankten derzeit bei 73 Personen.

Über das Befinden der Covid-19-Patienten gibt das Landratsamt bekannt: „Die Mehrzahl der Erkrankten befindet sich Zuhause in Quarantäne mit mildem beziehungsweise nicht bedrohlichen Beschwerden. Zwölf Patienten sind in stationärer Behandlung in Kliniken – sowohl außerhalb des Landkreises als auch im Klinikum Hochrhein in Waldshut.“

Mittlerweile seien von den 32 Städten und Gemeinden im Landkreis 25 von Covid-19-Erkrankungen betroffen.

Situation im Kreis Lörrach

Eine vierte Person, die an Covid-19 erkrankt war, ist am Samstag, 28. März, verstorben. Es handelt sich um eine über siebzigjährige Person mit entsprechenden Vorerkrankungen, teilt das Landratsamt Lörrach mit.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Infektionen hat sich seit Freitag um 37 erhöht. Damit gibt es aktuell (28. März, 16 Uhr) 207 bestätigte Fälle im Landkreis Lörrach. Im Krankenhaus werden derzeit Covid-19-Patienten behandelt, vier von ihnen intensivmedizinisch.

Zur aktuellen Gesamtzahl der negativen Abstrichergebnisse sowie zu weiteren genesenen Personen liegen der Pressestelle am Samstag keine Meldungen vor.