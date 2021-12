Kreis Waldshut vor 8 Stunden

81.000 Mülltonnen werden jeden Monat geleert: So lief 2021 bei der Abfallwirtschaft im Kreis Waldshut

Was läuft gut, was nicht und welches Ergebnis wird 2022 erwartet? Die Bürger im Kreis können beruhigt sein: An den Müllgebühren wird sich 2022 nichts ändern.