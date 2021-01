von sk

Am Ufer der Limmat in Würenlos (Kanton Aargau) wurde am Dienstagnachmittag, 26. Januar, ein toter Mann gefunden. Ein 31-jähriger

Mann aus dem Kanton Zürich, der unter dringendem Verdacht steht, den Mann getötet zu haben, konnte vor Ort festgenommen werden.

Die Staatsanwaltschaft Baden hat gegen ihn ein Verfahren eröffnet wegen vorsätzlicher Tötung und beim Zwangsmaßnahmengericht Antrag auf Untersuchungshaft für die vorläufige Dauer von drei Monaten gestellt. Beim Getöteten handelt es sich um einen 81-jährigen Mann, ebenfalls aus dem Kanton Zürich.

Opfer wurde erwürgt

Gestützt auf das Spurenbild, die Ergebnisse der Obduktion und die Aussagen des Beschuldigten gehen Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft Aargau davon aus, dass das Opfer erwürgt wurde. Der Beschuldigte ist geständig. Zum weiteren Aussageverhalten des Beschuldigten macht die Staatsanwaltschaft keinerlei Angaben.

Hintergrund, Tatablauf und Motiv sind nach wie vor Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Es gilt die Unschuldsvermutung. Den Abschluss des Verfahrens wird die Staatsanwaltschaft zum gegebenen Zeitpunkt aktiv kommunizieren.