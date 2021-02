Hochrhein vor 1 Stunde

76-Jähriger erschießt 32-jährige Frau mit Kind in Winterthur

Ein 76-Jähriger hat nach Angaben der Stadtpolizei Winterthur mutmaßlich eine 32-jährige Frau in einer Wohnung in Oberwinterthur erschossen. Das knapp zweijährige Kind der Frau wurde in einer geeigneten Institution untergebracht.