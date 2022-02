Aufgrund einer unklaren Meldung rückten am Samstagmorgen, 12. Februar, kurz nach 9 Uhr mehrere Polizeipatrouillen an die Bahnhofstrasse in Spreitenbach aus. In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses fanden die Einsatzkräfte in der Folge eine tote sowie eine schwerverletzte Person vor.

Für die weiterführenden polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatort großräumig abgesperrt. Die Arbeiten vor Ort dauerten bis zum Nachmittag.

Bei der verstorbenen Person handelt es sich um einen 74-jährigen Mann aus dem Kanton Aargau. Beim Schwerverletzten handelt es sich um eine 55-jährige männliche Person, ebenfalls aus dem Kanton Aargau stammend. Dieser wurde mit einem Rettungshelikopter mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen.

Die genauen Umstände sind der Kantonspolizei Aargau zufolge noch unklar. Erste Erkenntnisse ließen aber den Schluss zu, dass ein Tötungsdelikt vorliegt. Der diensthabende Staatsanwalt hat ein Strafverfahren eröffnet.