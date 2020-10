Der Protest am vergangenen Samstag in Steinen im Wiesental hatte sich gegen die AfD und deren Fraktionsvorsitzenden Alexander Gauland gerichtet: Die Partei hatte zur Veranstaltung „Bericht aus Berlin“ in die Wiesentalhalle im Ortsteil Höllstein geladen.

Die Polizei geht davon aus, dass 700 bis 1000 Teilnehmer an der Demonstration teilgenommen hatten, wie Polizeisprecher Jörg Kiefer am Montag im Gespräch mit dem SÜDKURIER erläutert. „Hier gab es natürlich eine gewisse Dynamik.“ Rund 100 bis 150 der Teilnehmer ordnet die Polizei der linken Szene zu, die unter anderem aus Freiburg angereist war. Damit waren es mehr Teilnehmer, als zunächst erwartet. „Wir haben die Kräftelage entsprechend angepasst“, so der Polizeisprecher. Genaue Zahlen der Einsatzkräfte möchte er aus taktischen Gründen nicht nennen, doch es seien auch Beamte der Bundes- und Landespolizei im Einsatz gewesen.

Wege kreuzen sich

Eine Herausforderung für die Polizei stellte die Örtlichkeit der Veranstaltung dar. So überschnitten sich die Wege der Demonstrations-Teilnehmer mit denen der Teilnehmer an der AfD-Veranstaltung an verschiedenen Stellen: beispielsweise im Bereich des Bahnhofs Steinen, der Fußgänger-Unterführung nach Höllstein, der Bundesstraße und der Zufahrtsstraße zur Wiesentalhalle. Einsatzschwerpunkte für die Beamten, die hier den verschiedenen Interessen der Menschen gerecht werden mussten, wie Kiefer erläutert. So seien auch die Teilnehmer und Redner der AfD-Veranstaltung sicher in die Halle gebracht worden. Die Demonstration habe sich kurz nach Veranstaltungsbeginn in der Halle, ab 18 Uhr, langsam aufgelöst. „Insgesamt blieb es friedlich“, so Jörg Kiefer im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Verhaftungen habe es keine gegeben, in einigen Fällen seien Personalien aufgenommen worden.

So bewertet Steinens Bürgermeister Gunther Braun den Tag: Organisation „Bereits im Vorfeld fanden intensive Abstimmungen zwischen der Polizei und dem Ordnungsamt der Gemeinde Steinen statt. Somit waren auch unsere Feuerwehr und der Werkhof in die Vorbereitungen eingebunden, um auf alle möglichen Vorkommnisse reagieren zu können. Die Polizei hat die Einsatzleitung und Koordination übernommen. Aus meiner persönlichen Sicht sehr professionell und routiniert, so dass ich zu keiner Zeit vor und während der Veranstaltung Bedenken oder Sorge um die Bürger von Steinen gehabt hätte.“ Vermietung „Bei der AFD handelt es sich um eine offizielle politische Partei, die nach unserer Verfassung und auch nach meinem Demokratieverständnis das Recht hat, Veranstaltungen nach den Regeln unserer Verfassung durchzuführen. Genauso, wie die vielen Menschen, die friedlich demonstriert haben, und so Ihr Recht auf freie Meinungsäußerung genutzt haben. Das ist Demokratie, das muss unsere Gesellschaft aushalten, auch in Steinen. Somit bin ich unter dem Strich mit dem Verlauf der Veranstaltung zufrieden.“ Gesamtstimmung „Aus Sicht der Gemeinde bin ich im großen Ganzen mit dem Verlauf der Veranstaltung zufrieden, da auch viele Bürger aus Steinen mit Ihrer Familie friedlich teilgenommen haben. Schade ist, dass natürlich auch hier einige Wenige dies zum Anlass genommen haben zu provozieren, um Möglichkeiten für Krawall zu finden. Dies konnte durch die große Präsenz der Polizei, der friedlichen Gesamtstimmung und das Einwirken durch die Steinener Bevölkerung vermieden werden.“ Künftige Veranstaltungen Andere Gemeinden in der Region haben die Benutzungsordnungen ihrer öffentlichen Räume zum Teil dahingehend geändert, überregionale Parteiveranstaltungen nicht mehr zugelassen sind. Ausnahmen sind danach nur nach einem Gemeinderatsbeschluss möglich. Gibt es seitens der Gemeindeverwaltung Überlegungen, ähnliche Beschränkungen zu beschließen? Braun: „Auch in Steinen gibt es bereits diese Möglichkeit bei Veranstaltungen von Landes- und Bundesfraktionen mit zu erwartender Tragweite entsprechende Beschlüsse einzuholen. Hier frage ich mich, wie soll ein auf der gleichen Grundlage demokratisch gewähltes Gremium in so einem Fall guten Gewissens entscheiden. Wir als Verwaltung sind verpflichtet, die Rechtmäßigkeit und Unversehrtheit der Besucher, unser Bürger sowie ihres Eigentums nach besten Wissen und Gewissen sicher zu stellen. Nach diesem Grundsatz werden wir auch in Zukunft handeln und entscheiden.“

Zwei Sachbeschädigungen

Zwei Sachbeschädigungen bilanziert die Polizei im Zusammenhang mit der Demonstration: Ein Auto wurde beschädigt, als der Fahrer sich den Weg durch die Menschenmenge auf der Zufahrtsstraße zur Halle bahnen wollte. Laut Kiefer der einzige Moment, in dem die Stimmung hochkochte. Die Demonstranten in diesem Bereich traten gegen das Auto und schlugen vehement darauf ein. Der Fahrer, der sich am Sonntag beim SÜDKURIER meldete, als Besucher der AfD-Veranstaltung allerdings anonym bleiben möchte, spricht von einem Schlag ins Gesicht und immensen Schäden an seinem Fahrzeug, unter anderem Beulen an der gesamten Karosserie, Schäden an der Windschutzscheibe und den Spiegeln. „In diesem Fall laufen die Ermittlungen“, erklärt Jörg Kiefer, der derzeit noch keine genaueren Details dazu geben konnte. Geprüft müsse werden, warum der Fahrer selbst die Entscheidung traf, in die von Menschen versperrte Zufahrtsstraße einzubiegen, ohne die Weisungen der Polizei abzuwarten. Eine Anzeige gegen den Fahrer wegen Gefährdung sei bei der Polizei bis Montagmorgen allerdings noch nicht eingegangen. Bei der zweiten Sachbeschädigung am Samstag gehe es um ein Graffiti an der Außenwand der Wiesentalhalle.

Wie bewertet die AfD den Verlauf der Veranstaltung in Steinen?

Bei der AfD-Veranstaltung in der Wiesentalhalle sprachen neben Alexander Gauland auch Volker Münz MdB, Dirk Spaniel und Thomas Seitz (Wahlkreis Emmendingen-Lahr) über die parlamentarische Arbeit der AfD-Fraktion. Unsere Anfrage an den AfD-Bundestagsabgeordneten Thomas Seitz zur Situation vor der Halle und Details zur Veranstaltung, zu der dem SÜDKURIER keine Einladung vorlag, soll möglichst noch im Laufe des Nachmittags beantwortet werden, teilte das Wahlkreisbüro am Montagvormittag mit.

Weitere Geschehnisse am Abend

Am späten Samstagabend war in Steinen weithin Sirenengeheul zu hören. In einer Gartenhütte in Steinen unweit der Bundesstraße war ein Feuer ausgebrochen. Einen Zusammenhang zwischen der Veranstaltung und der Demonstration im Bereich der Wiesentalhalle, wird von der Polizei derzeit aber ausgeschlossen, so Kiefer. Die Feuerwehr Steinen war mit acht Fahrzeugen und etwa 40 Einsatzkräften am Brandort. Kurzzeitig musste aufgrund der Rauchentwicklung auch der Zugverkehr unterbrochen werden, heißt es im Polizeibericht. Der Polizeiposten Steinen hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.