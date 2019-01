Die dritte Verteilwelle für Biotonnen im Kreis Waldshut hat begonnen: In den nächsten Wochen bis einschließlich 22. Februar sollen dabei insgesamt 6261 Biotonnen ausgeliefert werden, wie das Landratsamt Waldshut mitteilt.

Während des Verteilzeitraumes erfolge die Auslieferung in folgenden Gemeinden:

KW 4 (22.01. – 25.01.2019): Bernau, Dachsberg, Görwihl, Ibach, St. Blasien, Todtmoos.

KW 5 (28.01. – 01.02.2019): Herrischried, Murg, Rickenbach.

KW 6 (04.02. – 08.02.2019): Bad Säckingen, Häusern, Höchenschwand, Stühlingen, Wehr, Weilheim, Wutach.

KW 7 (11.02. – 15.02.2019): Albbruck, Bonndorf, Dogern, Grafenhausen, Ühlingen-Birkendorf, Waldshut-Tiengen, Wutöschingen.

KW 8 (18.02. – 22.02.2019): Dettighofen, Hohentengen, Jestetten, Klettgau, Küssaberg, Lauchringen, Laufenburg, Lottstetten.

In dieser Auslieferwelle seien alle Biotonnenbestellungen aus dem Jahr 2018 sowie diejenigen berücksichtigt, die bis zum 14. Januar eingegangen seien.

Kreis Waldshut Anlaufprobleme gibt es im neuen Jahr bei der Müllabfuhr im Kreis Waldshut Das könnte Sie auch interessieren

Alle Bestellungen für Biotonnen, die im Zeitraum vom 15.01. bis zum 21.02.2019 beim Eigenbetrieb Abfallwirtschaft eingehen, sollen in einer vierten Verteilwelle ab Anfang März 2019 an die Besteller ausgeliefert werden, so das Landratsamt.