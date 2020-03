Insgesamt 30.000 Euro Preisgeld winkt den Gewinnern des großen Vereinswettbewerbs von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus. Welche Bewerber sich diese Summe teilen, darüber entscheiden die Leserinnen und Leser der Tageszeitungen SÜDKURIER und Alb-Bote.

Denn ab der heutigen Ausgabe stellen wir diejenigen Vereine und Institutionen vor, die sich mit einem nachhaltigen Projekt für die Aktion qualifiziert haben. Parallel dazu veröffentlichen wir jedes Mal einen Abstimmungscoupon, mit dem Sie, liebe Leserinnen und Leser, ihre Stimme für eine der preisverdächtigen Ideen abgeben können.

Kreis Waldshut Nachhaltige Projekte zahlen sich aus: Beim Vereinswettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus winken 30.000 Euro Preisgeld Das könnte Sie auch interessieren

Insgesamt 60 Vereine, Verbände und Organisationen, deren Projekte auf das Thema Nachhaltigkeit ausgerichtet sind und die einen Beitrag zur Erhaltung der Natur, Umwelt und Lebensräume leisten, haben sich für den Vereinswettbewerb, der in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal stattfindet, beworben.

Die Jury, bestehend aus Redakteurin Melanie Völk, Kai Oldenburg, Leiter der Waldshuter SÜDKURIER-Lokalredaktion, und Peter Kaiser, Leiter Öffentlichkeitsarbeit der Sparkasse Hochrhein, hat aus 60 Bewerbungen 50 Projekte ausgewählt, die in den nächsten Tagen in der Zeitung vorgestellt werden. | Bild: Neubert, Michael

„Wir waren von der hohen Anzahl der Bewerbungen überwältigt“, sagt Peter Kaiser, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit bei der Sparkasse Hochrhein, der gemeinsam mit seinen Jurykollegen, SÜDKURIER-Redaktionsleiter Kai Oldenburg und Redakteurin Melanie Völk, aus den Einsendungen 50 Projekte ausgewählt hat, die wir ab der heutigen Ausgabe vorstellen. „Dass so viele Bewerbungen bei dem Thema Nachhaltigkeit eingegangen sind, hat uns sehr gefreut“, fügt Peter Kaiser hinzu.

Der Vereinswettbettbewerb Die Aktion Der Wettbewerb „Wir für die Region“ wird mittlerweile zum zehnten Mal gemeinsam von der Sparkasse Hochrhein und dem SÜDKURIER Medienhaus veranstaltet. In den vergangenen Jahren sind die Teilnehmer in den Genuss von insgesamt einer halben Million Euro gekommen. Mit dieser Summe konnten im Landkreis Waldshut viele Projekte verwirklicht werden, die sonst noch immer auf den Wunschzetteln der mit einem Preis bedachten Vereine und Institutionen stehen würden. Der Zeitplan Die von der Jury ausgewählten Projekte werden ab Mittwoch, 11. März, während der folgenden Wochen in den Tageszeitungen SÜDKURIER und Alb-Bote vorgestellt. Jedes Mal wird ein Coupon mitveröffentlicht. Zur Teilnahme an der Abstimmung sind nur Original-Coupons aus der Tageszeitung zugelassen. Einsendeschluss ist am Mittwoch, 25. März. Die Preisübergabe ist am Mittwoch, 29. April, im Kommunikationszentrum der Sparkasse in Waldshut.

Jetzt geht es darum, welche Vereine und Organisationen in den Genuss der stolzen Gewinnsumme von insgesamt 30.000 Euro kommen. Jene Einrichtungen, für die am Ende die meisten Original-Coupons aus der Tageszeitung zusammen kommen, teilen sich das Geld. Jeder Leser kann so viele Coupons ausfüllen, wie er möchte. Abgegeben werden können diese in allen Geschäftsstellen von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER.

Wie bei den vergangenen neun Wettbewerben unter dem Motto „Wir für die Region“ wird das Preisgeld je zur Hälfte im Bereich der Tageszeitungs-Ausgaben Bad Säckingen und Waldshut aufgeteilt. Die Preisträger jeder Ausgabe können sich über die Gewinnsummen von 3000, 2000, 1000 und 500 Euro freuen.

Das sind die Projekte, für die Sie abstimmen können

W01: Der Imkerverein Waldshut-Tiengen möchte einen Imker-Anfängerkurs anbieten

W02: Der Tennisclub Lauchringen möchte eine Futterwiese für Insekten anlegen

W03: Der Musikverein Horheim feiert bei Veranstaltungen nur noch glas- und plastikfrei

W04: Der Förderverein der Grundschule Grießen will Bäume für die Zukunft pflanzen