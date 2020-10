von sk

Im Aarburger Umfahrungstunnel kam es am Montagmorgen zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Lastwagen. Die Autofahrerin wurde verletzt ins Spital gebracht. Es entstand großer Sachschaden. Der Unfall ereignete sich am Montag, 19. Oktober, um 10.45 Uhr auf der Umfahrung von Aarburg. Dabei fuhr die 58-jährige Autofahrerin von Rothrist kommend durch den Paradieslitunnel in Richtung Olten.

Nach einem irrtümlichen Abbiegemanöver hielt die Frau auf dem Beschleunigungsstreifen vor dem Festungstunnel an. Dort wollte sie trotz doppelter Sicherheitslinie wenden. Als sie dazu in die Umfahrung einmündete, kam es zur Kollision mit einem nachfolgenden Lastwagen. Das Auto wurde dabei gegen die Tunnelwand geschleudert.

Eine Ambulanz brachte die Automobilistin ins Spital. Nach ersten Angaben erlitt sie keine schweren Verletzungen. Am Auto entstand Totalschaden. Auch der Lastwagen wurde vorne erheblich beschädigt. Zudem entstand an einem Lichtsignal Sachschaden. Die Kantonspolizei Aargau zeigte die Unfallverursacherin an und beschlagnahmte ihren Führerschein.

Für die Bergungsarbeiten musste der Festungstunnel bis in den Nachmittag hinein gesperrt werden.