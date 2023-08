Schwörstadt: Auto brettert ins Unterholz

Ein 37-Jähriger ist mit seinem Auto am Mittwoch, 9. August, gegen 11.30 Uhr, zwischen Schwörstadt und Dossenbach ins dicht bewachsene Unterholz gebrettert. Warum, ist unklar. Wie die Polizei mitteilt, musste die Feuerwehr das Dach des Wagens aufschneiden und den Fahrer rausholen.

Wie schwer der Mann verletzt war, war vor Ort nicht festzustellen. Deshalb brachte ihn der Rettungsdienst ins Krankenhaus.

Den Schaden gibt die Polizei mit rund 20.000 Euro an.

Bad Säckingen: Kunststofftisch und -stuhl brennen

Mit einem Feuerlöscher haben Polizisten am Donnerstag, 10. August, kurz nach Mitternacht, bei den Beck-Arkaden in Bad Säckingen in der Waldshuter Straße einen brennenden Kunststofftisch und -stuhl gelöscht. Laut Mitteilung hatte ein Zeuge, kurz bevor die Möbel Feuer fingen, zwei Jugendliche beobachtet, die am Tisch gesessen hatten.

Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761 934-0) hofft auf Hinweise. Die Jugendlichen konnten nicht beschrieben werden.

Waldshut-Tiengen: Auffahrunfall beim Kreisel

Ungebremst ist ein 18-Jähriger mit seinem Auto am Mittwoch, 9. August, gegen 15.15 Uhr, an einer Baustelle in der Gurtweiler Straße in Waldshut in den Wagen davor gekracht. Die Polizei vermutet, dass er zu schnell war. Laut deren Mitteilung soll er bereits im Kreisverkehr beim Burger King und an der Bushaltestelle mit seinem Mercedes (A-Klasse) und seinem Fahrstil aufgefallen sein.

An der Baustelle führt nur eine Fahrspur vorbei. Weil Gegenverkehr kam, musste eine 67-Jährige mit ihrem Auto anhalten. Dann krachte es.

Verletzt wurde der Polizei zufolge keiner. Den Schaden beziffert sie mit rund 4000 Euro.

Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-531) sucht Zeugen.

Waldshut-Tiengen: Über Verkehrsinsel gefahren

Eine 25-Jährige ist am Mittwoch, 9. August, 9.15 Uhr, in der Berliner Straße in Tiengen mit ihrem Auto über eine Verkehrsinsel gefahren und hat dabei ein Schild rasiert, wie die Polizei berichtet. Offensichtlich war sie abgelenkt.

Die Airbags lösten aus, die Frau wurde dabei leicht verletzt. Ihr Auto war nicht mehr fahrtüchtig. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf rund 12.000 Euro.

Jestetten: Einbruch in einen Rohbau

Unbekannte sind zwischen Dienstag, 8. August, 16.30 Uhr, und Mittwoch, 9. August, 7.30 Uhr, in einen Rohbau im Industrieweg in Jestetten eingedrungen. Laut Polizeimeldung hebelten sie eine Metalltür auf. Ob sie etwas mitgenommen haben, ist bislang nicht klar.

Der Polizeiposten Jestetten (07745 7234) sucht Zeugen.

Efringen-Kirchen: Hoher Schaden nach Trunkenheitsfahrt

Ein Sturzbetrunkener (30) hat in der Vorstadt in Istein am Mittwoch, 9. August, kurz nach 22 Uhr, mit seinem Auto eine Spur der Verwüstung hinter sich hergezogen, wie die Polizei schreibt. Mehrere Fahrzeuge sind demoliert, der Mann richtete einen Schaden von geschätzt 30.000 Euro an. Wie sich herausstellte, hatte er zwei Promille Alkohol intus.

Das Protokoll der Chaosfahrt: Zunächst krachte sein Wagen in ein geparktes Auto und schob dies auf eine Mauer. Er fuhr weiter und rasierte mit seinem Auto eine kniehohe Mauer. In der Folge streifte er zwei weitere Fahrzeuge. Bei einem war die Handbremse nicht angezogen. Es rollte auf ein weiteres Auto.

Die Polizei bekam einen Tipp, der den Verdacht auf den 30-Jährigen lenkte. Die Beamten spürten den Mann auf und kontrollierten ihn. Nach dem Alkomatentest musste er zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Seinen Führerschein behielten die Polizisten natürlich.

Lörrach: Polizei zerrt betrunkene Fahrerin aus dem Auto

Noch eine Trunkenheitsfahrt meldet die Polizei aus Lörrach: Einer Streife ist am Mittwoch, 9. August, gegen 20 Uhr, in der Freiburger Straße ein Auto aufgefallen. Die Fahrerin reagierte zunächst nicht auf die Signale der Polizei, ihren Wagen zu stoppen. Beim Friedhof hielt sie schließlich an. Als die Polizisten ausstiegen, drückte sie aufs Gas.

An der Kreuzung zur Wiesentalstraße gelang es der Streife, die Frau zu stoppen, weil der Verkehr sie zwang, anzuhalten. Die Frau weigerte sich, auszusteigen, die Polizisten mussten sie aus dem Fahrzeug zerren. Sie musste pusten. Das Ergebnis: 1,6 Promille. Es folgte eine Blutentnahme. Ihren Führerschein ist sie vorläufig los.