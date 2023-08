Die Rahmenbedingungen waren bei der Waldshuter Chilbi sicherlich schon deutlich angenehmer als in diesem Jahr. Da sind sich die Organisatoren und Akteure im Chilbidorf und auf dem Rummelplatz einig. Extreme Temperaturen und Trockenheit haben bei der 555. Auflage nicht nur zur erneuten Streichung beliebter Programmpunkte wie dem beliebten Abschlussfeuerwerk geführt. Gerade in den Nachmittagsstunden frequentierten deutlich weniger Menschen das Festgelände, als man es eigentlich gewohnt ist. Und doch ziehen die Beteiligten am Ende ein positives Fazit.

Organisationskomitee: „Anschaffung des neuen Zelts hat sich gelohnt“

„Es war friedlich und harmonisch, alle einzelnen Veranstaltungen haben Anklang gefunden.“Tobias Bartelmess, Sprecher Organisationskomitee | Bild: Schlichter, Juliane

„Wir sind mit dem gesamten Verlauf der Veranstaltung sehr zufrieden. Es war friedlich und harmonisch, alle einzelnen Veranstaltungen haben Anklang gefunden“, fasst Tobias Bartelmess, Sprecher des Chilbi-Organisationskomitees, zusammen.

Der best besuchte Veranstaltungstag sei der Chilbi-Sonntag gewesen, an dem aber auch die meisten Veranstaltungspunkte auf dem Programm gestanden haben. „Und die Bockverlosung mit Gewinner Joe Keller war für mich der persönliche Höhepunkt der Chilbi“, fügt Bartelmess hinzu.

Generell habe die 555. Chilbi freilich extrem unter der Hitze gelitten, was sich insbesondere an den Nachmittagen bemerkbar gemacht habe, als deutlich weniger Besucher auf das Gelände strömten, wie man es seitens der Veranstalter eigentlich gewohnt ist, räumt Bartelmess ein.

Als großer Glücksfall erwies sich derweil die Investition in ein neues Festzelt, das auch bei den Rekordtemperaturen nicht zu sehr überhitzt habe, erklärt der OK-Sprecher und sein Mitstreiter Jens Blumenstock, Oberschützenmeister und verantwortlich für den Rummelplatz, pflichtet ihm da vollkommen bei: „Diese Anschaffung war jeden Cent wert.“

Ebenfalls gelohnt hätten sich die Veränderungen auf dem Rummelplatz, der durch die offene Gestaltung und natürlich das Riesenrad enorm an Atmosphäre gewonnen habe, so Blumenstock.

Schausteller: „Chilbi bleibt eine Reise wert“

„Wir haben einen qualitativ hochwertigen Vergnügungspark präsentiert und Attraktionen wie das Riesenrad sind beim Publikum gut angekommen.“Hubert Faller, Sprecher Schausteller | Bild: Peter Rosa

Die kurzfristige Absage des Feuerwerks war aus Sicht der Schausteller sicherlich der negative Höhepunkt der diesjährigen Chilbi. Daraus macht Schausteller-Sprecher Hubert Faller keinen Hehl: „Unser Feuerwerker hatte bereits alles vorbereitet und war bereit zur Abfahrt, als wir die Nachricht vom Verbot erhalten haben.“

Bei dem Feuerwerker handle es sich um einen „absoluten Profi“, der seine Feuerwerkskörper selbst herstelle. Insofern könne er das eingeplante Material für den nächsten Einsatz in seinen Bunker einlagern.

Die Absage habe aber bei den Akteuren auf dem Festgelände einige Hektik ausgelöst: „So kurzfristig einen populären Programmpunkt zu streichen, das kommt bei niemandem gut an.“ Enttäuschungen bei den Besuchern hätten sich nicht vermeiden lassen.

Insgesamt betrachtet sei die Chilbi aus Schaustellersicht dieses Jahr durchaus ein hartes Brot gewesen, so Faller: „So schweißtreibend und überhitzt war es bislang selten.“ Das habe sich bei den Besucherzahlen durchaus bemerkbar gemacht. Gerade in den Nachmittagsstunden seien diese deutlich niedriger gewesen als gewohnt. Dass dafür gegen Abend mehr Betrieb geherrscht habe, sei zwar erfreulich, habe aber den Nachmittag nicht vollständig zu kompensieren vermocht.

Generell seien die Schausteller aber zufrieden und stolz: „Wir haben einen qualitativ hochwertigen Vergnügungspark präsentiert und Attraktionen wie das Riesenrad sind beim Publikum gut angekommen.“ Angesichts der klimatischen Schwierigkeiten könnten die Fahrgeschäfte und Buden ein zufriedenstellendes Ergebnis verbuchen: „Die Chilbi bleibt für uns auf jeden Fall eine Reise wert.“

Die Chilbi Veranstaltet wird die Chilbi traditionell von den Traditionsvereinen Junggesellenschaft 1468 Waldshut, Schützengesellschaft 1468 Waldshut, Vereinigung Alt-Waldshut sowie die Stadtmusik Waldshut und der Musikzug St. Florian. Die sechstägige Veranstaltung findet immer am dritten Augustwochenende statt. Die 556. Auflage findet vom 16. bis 21. August 2024 statt.

Wirte: „Sind sehr zufrieden“

Der Tenor der Festwirte fällt ebenso positiv aus, wie deren Sprecherin Jessica Bernauer sagt: „Wir kommen immer sehr gerne nach Waldshut – auch wenn es dieses Jahr außergewöhnlich heiß war.“ Dies habe sich tagsüber in einem vergleichsweise spärlichen Besuch der gastronomischen Angebote niedergeschlagen. Abends herrschte indes deutlich mehr Betrieb.

„Die Leute haben sich vorzugsweise im Freien aufgehalten“, so Bernauer. Die Wunschkonzerte hätten sich dann aber als regelrechte Zeltfüller erwiesen.

Alles in allem fällt das Fazit der Gastronomen positiv aus: „Wir sind mit dem Verlauf zufrieden, auch die Absage des Feuerwerks hat dem Ganzen keinen Abbruch getan“, bringt es Bernauer auf den Punkt.

Waldshut-Tiengen Das war die 555. Waldshuter Chilbi! Erleben Sie das Volksfest in 80 Sekunden noch einmal Das könnte Sie auch interessieren

Weiterhin Feuerwerk oder lieber eine Alternative?

Jens Blumenstock, Oberschützenmeister und im Organisationskomitee verantwortlich für den Rummelplatz, zieht sehr zufrieden Bilanz über die Chilbi: „Höhepunkte für mich persönlich waren wie immer der Festumzug am Sonntag und das anschließende Talerschießen der Schützen.“ Aber gerade auch der Montag mit Gottesdienst, Gulaschessen und Ehrenscheiben-Schießen sei wieder einmal ein sehr spezieller Anlass gewesen: „Es zeigt sich bei diesen Programmpunkten einfach immer sehr schön die Verbundenheit der Vereine untereinander“, so Blumenstock.

Aber natürlich: Die Witterung können die Veranstalter nicht beeinflussen und die Absage von Programmpunkten wie dem Feuerwerk gingen immer auch auf Kosten der Besucherzahlen, räumt Blumenstock ein: „Wir werden uns auf jeden Fall auch Gedanken über eine Alternative zum Feuerwerk machen müssen.“

Denn zum einen sei es nicht das erste Mal war, dass der feierliche Schlusspunkt abgesagt werden musste, und zum zweiten dürften trockene Sommer auch in Zukunft aller Voraussicht eher die Regel als die Ausnahme darstellen. Die kommenden Monate sollen daher auch genutzt werden, Möglichkeiten und vor allem deren Finanzierbarkeit zu prüfen.

Alles zur Chilbi im Überblick

Einen Rückblick auf das ganze Programm im Überblick und alle Berichte über das sechstägige Fest von 18. bis 23. August 2023 finden Sie hier.