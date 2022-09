Das klingt zunächst einmal nicht gut: Die Arbeitsagentur Lörrach hat für die Landkreise Lörrach und Waldshut im August einen Anstieg der Arbeitslosenquote um 0,2 Prozentpunkte registriert. Gegenüber dem Vormonat waren laut einer Pressemitteilung 213 Menschen mehr ohne Job. Insgesamt waren 9513 Arbeitslose gemeldet. Dagegen biete der Ausbildungsmarkt aktuell Chancen wie noch nie.

Junge Menschen überbrücken die Zeit

Die Agentur spricht von einem saisonal wiederkehrenden Effekt, der sich nach den Sommerferien in der Regel wieder auflöse. Der Anstieg erkläre sich vorrangig durch Schulabgänger oder Ausbildungsabsolventen, die sich im Übergang zwischen Ausbildung oder Arbeit befänden. Horst Eckert, Leiter der Arbeitsagentur Lörrach, untermauert dies: „Der Anstieg der Arbeitslosigkeit im August ist zum größten Teil saisonüblich.“

Menschen aus Asylherkunftsländern

Aber nicht allein junge Menschen, die eine Wartezeit überbrückten bevor sie im Herbst eine Ausbildung beginnen würden, meldeten sich aktuell arbeitslos. „Hinzu kommt, dass sich in diesem Monat verstärkt Menschen aus den Asylherkunftsländern wie Syrien bei uns melden und damit ein Viertel des Abstiegs ausmachen“, wird Eckert weiter zitiert.

Die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick: Arbeitslosenquote steigt um weitere 0,2 Prozentpunkte Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Lörrach nahm gegenüber dem Juli um weitere 0,2 Prozentpunkte zu und liegt nun bei 4,3 Prozent. Vor der Corona-Krise lag die Arbeitslosenquote bei 3,6 Prozent. Das Land Baden-Württemberg weist eine Quote von 3,8 Prozent auf. Im Landkreis Lörrach liegt die Quote im August 2022 bei 4,5 Prozent, im Kreis Waldshut bei 4,0 Prozent. Situation in den Landkreisen Lörrach und Waldshut Im August wurden in den Landkreisen Lörrach und Waldshut 9513 Arbeitslose gezählt. Im Landkreis Lörrach nahm die Arbeitslosigkeit um 213 Personen (plus 3,8 Prozent), im Landkreis Waldshut um 254 Personen (plus 7,2 Prozent) zu. Besonders von Arbeitslosigkeit betroffen sind Ältere und Langzeitarbeitslose Bei jungen Menschen unter 25 Jahren stieg die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat erneut: Diesmal um 38,3 Prozent (plus 279). Auch die Arbeitslosigkeit bei anderen Personengruppen stieg. Die Zahl bei Älteren über 50 Jahre stieg um 0,9 Prozent, von 3177 auf 3207. Im August waren erstmals seit einiger Zeit wieder etwas mehr Menschen langzeitarbeitslos (plus 0,2 Prozent) gemeldet als im Juli, aber immer noch 414 weniger als im August 2021. Nach wie vor sind aber langzeitarbeitslose Menschen (2617) am stärksten von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. Derzeit ist immer noch fast jeder dritte Arbeitslose langfristig ohne Job. Vor der Pandemie war es nur jeder Fünfte. Hohe Dynamik: Weniger Personen nehmen eine Beschäftigung auf Im August meldeten sich 2277 Personen neu oder erneut arbeitslos. Davon kamen 835 Personen direkt aus Beschäftigung. Gleichzeitig beendeten 1829 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Davon nahmen 594 Personen eine Arbeit auf und damit 198 weniger als im August 2021. 409 begannen eine Ausbildung oder sonstige Maßnahmen. Kräftenachfrage ist unverändert hoch Im Bezirk der Agentur für Arbeit Lörrach wurden seit Jahresbeginn 20 Prozent mehr Stellen gemeldet als noch im gleichen Zeitraum 2021. Beim Stellenbestand sind es sogar 35 Prozent mehr. 975 neue Stellen wurden im August gemeldet. Der Stellenbestand sank erneut leicht von 4137 auf 4125. Der Zugang seit Jahresbeginn beträgt 6409 Stellen.

Für den Ausbildungsbeginn ab 1. September sieht Eckert noch große Chancen für Spätentschlossene: „Es sind noch über 1000 Ausbildungsstellen frei. Bei uns nachfragen und sich beraten lassen, lohnt sich auf jeden Fall.“ Für ihn steht fest: Eine abgeschlossene Berufsausbildung sei und bleibe der beste Einstieg ins Erwerbsleben und öffne viele Türen.

Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit berate kostenfrei auf dem Weg zum Wunschberuf und kenne auch aussichtsreiche Alternativen. Telefon: 0800/4555500.