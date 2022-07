von sk

Nach einem Arbeitsunfall im Lörracher Stadtteil Hauingen am Mittwoch, 20. Juli, gegen 17.30 Uhr, schwebt ein 39-jähriger Bauarbeiter in Lebensgefahr. Wie die Polizei mitteilt, ist er auf einer Baustelle in einem Rohbau aus einer Fensteröffnung fünf Meter in die Tiefe gestürzt.

Der Verunfallte liegt auf der Intensivstation

Laut Angaben kam der Mann auf der darunter liegenden Ebene auf. Die Feuerwehr musste ihn bergen. Der Rettungsdienst brachte den lebensgefährlich Verletzten in ein Krankenhaus auf die Intensivstation.