Lörrach vor 2 Stunden

38-Jähriger stirbt an Stichverletzungen – Tatverdächtiger festgenommen

Ein 38 Jahre alter Mann hat am Donnerstagabend, 15. Juli, in einer Wohnung in Lörrach-Tumringen tödliche Stichverletzungen erlitten. Die Staatsanwaltschaft beantragt Haftbefehl gegen einen 21-jährigen Tatverdächtigen.