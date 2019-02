Waldshut-Tiengen vor 1 Stunde

35 neue Mitglieder in einem Jahr – das ist Rekord beim Kreisverband der Grünen

Der Kreisverband Waldshut der Grünen ist in einem Jahr um 35 Mitglieder gewachsen. So viele neue Mitglieder gab es in einem Jahr noch nie. Auch der aktuelle Mitgliederstand von 160 ist laut Kreigeschäftsführerin Christine Ehm ein Rekord.