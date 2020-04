von SÜDKURIER-Redaktion

Situation im Landkreis Waldshut

Kreis Waldshut: Wenig Bewegung ist in den aktuellen Coronazahlen für den Landkreis Waldshut: 199 Personen gelten als genesen (+6 im Vergleich zum Vortag). Die Zahl der bestätigen Infizierten beträgt 296 (+4 im Vergleich zum Vortag).

Personen mit Covid-19-Infektion und davon Genesene in den Städten und Gemeinden im Landkreis Waldshut am 24. April 2020. | Bild: Landratsamt Waldshut

Leider sind auch zwei weitere Todesfälle im Landkreis hinzugekommen. 34 Personen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. 18 Personen befinden sich in stationärer Behandlung in Kliniken im oder außerhalb des Landkreises.

Situation im Kreis Lörrach

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen hat sich seit gestern um neun auf insgesamt 600 Fälle erhöht (Stand: 24. April, 15:00 Uhr). Es werden 30 Corona-Patienten im Krankenhaus behandelt, davon müssen acht beatmet werden. Stand heute wurden dem Gesundheitsamt insgesamt 3444 negative Abstrichergebnisse gemeldet.



Sechs Personen mit bestätigter COVID-19-Infektion wurden wieder gesund aus der Quarantäne entlassen. Die Zahl der genesenen Personen erhöht sich damit auf 357. Allerdings sind zwischenzeitlich 37 Menschen an Covid-19 gestorben.

Blick in die Schweiz:

Kanton Basel-Stadt: Mit Stand Freitag, 24. April 2020, 9.15 Uhr, liegen 936 positive Fälle von Personen mit Wohnsitz im Kanton Basel-Stadt vor. Dies sind fünf mehr als am Vortag. 800 Personen der 936 positiv Getesteten und damit mehr als achtzig Prozent sind wieder genesen. Im Kanton Basel-Stadt liegt ein weiterer Todesfall aufgrund einer Covid-19-Infektion vor. Dabei handelt es sich um einen 79-jährigen Mann mit Risikovorerkrankungen. Die Zahl der Todesfälle im Kanton Basel-Stadt beträgt nunmehr insgesamt 46. Aktuell befinden sich 40 Personen aufgrund einer Covid-19-Infektion in Spitalpflege in einem baselstädtischen Spital. Insgesamt sieben Personen benötigen Intensivpflege. Die anderen Patienten befinden sich auf der normalen Station.

Kanton Basel-Landschaft: Kanton Basel-Landschaft: Im Kanton Basel-Landschaft steigt die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle seit dem Vortag um 2 auf 813. Als geheilt gelten davon 698 Menschen. Seit gestern ist die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion um vier auf 30 gestiegen.

Im Kanton Aargau liegen zurzeit 1052 bestätigte Fälle vor (15 mehr als am Vortag). Bisher sind total 31 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben (0 mehr als am Vortag). 40 Personen sind zurzeit hospitalisiert. Davon werden 14 Personen auf Intensivstationen behandelt, wovon

alle Personen künstlich beatmet werden müssen. Eine Person ist auf der Intermediate Care Unit/Überwachungsstation. Gemäß einer Schätzung des Kantonsärztlichen Dienstes gelten im Aargau rund 780 Personen als geheilt.

Im Kanton Schaffhausen gibt es aktuell (Stand 24. April 2020, 9.30 Uhr) 70 Covid-19-Infektionen (+5). Vier Patienten (-4) werden im Krankenhaus behandelt, einer davon auf einer Intensivstation. Bislang gibt es drei Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 in diesem Kanton (unverändert).

