von sk

Ein 34-Jähriger steht unter Verdacht, am Donnerstag, 20. Oktober, in einer Wohnung in Lörrach eine 60-jährige Familienangehörige getötet zu haben. Wie Staatsanwaltschaft Lörrach und Polizeipräsidium Freiburg mitteilen, schlug der Mann um 0.10 Uhr mehrfach mit einem Gegenstand auf den Kopf des Opfers.

Der Verdächtige kommt nicht weit

Laut weiteren Angaben konnte der Mann zunächst flüchten. Er kam offensichtlich nicht weit. In der Nähe der Wohnung habe die Polizei den dringend Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Das Kriminalkommissariat ermittelt

Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg (Zweigstelle Lörrach) hat das Amtsgericht Lörrach eine Untersuchungshaft angeordnet. Der Mann sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.