Ein spektakulärer Zivilprozess geht am Donnerstag, 18. Oktober, um 10 Uhr beim Landgericht Waldshut-Tiengen in die nächste Runde. Die ehemals in Bad Säckingen lebende Felicitas Rohrer (33) klagt vom Weltkonzern Bayer 200 000 Euro Schadensersatz und Schmerzensgeld ein. Es geht um die Antibabypille Yasminelle.

Notoperation in der Uniklinik Freiburg

Die Tablette mit dem Wirkstoff Drospirenon macht die studierte Tierärztin für jenen Schicksalsschlag verantwortlich, der 2009 ihr Leben von Grund auf veränderte. Seit Oktober 2008 hatte sie die "Pille" eingenommen. Acht Monate später entging sie nur dank glücklicher Umstände und der schnellen Erreichbarkeit der Uniklinik Freiburg dem Tod. Dank einer Notoperation kehrte die junge Frau nach einem längeren Atem- und Herzstillstand wieder ins Leben zurück. Sie ist überzeugt, dass Drospirenon ursächlich war für ihre Thrombose im linken Bein und eine doppelte Lungenembolie im Juni 2009.

Pharmakonzern soll Produkt vom Markt nehmen

Ihr Wunsch wäre, dass der Pharmakonzern das Produkt vom Markt nimmt, um anderen Frauen das Leiden zu ersparen. Auf der von ihr mit initiierten Internetseite "Risiko Pille" ist von 28 toten Frauen in Deutschland und 190 Opfern in den USA zu lesen. Hersteller Bayer bestreitet den ursächlichen Zusammenhang. Die Klägerin verweist darauf, dass das Verhütungsmittel damals als Lifestyle-Produkt vermarktet wurde und im Beipackzettel nicht auf ein erhöhtes Thromboserisiko hingewiesen wurde. Heute wird das Thema auf dem Zettel ausführlich behandelt.

Konsequenzen des Zusammenbruchs

Für die 33-Jährige sind die Konsequenzen des Zusammenbruchs von 2009 schmerzhaft. Als Krankheitsfolge kann sie ihren Beruf als Tierärztin nicht mehr ausüben. Ihr sehnlicher Kinderwunsch ließe sich nur unter erhöhten Risiken für Mutter und Kind verwirklichen. Insgesamt bedeutet die Dauereinnahme von blutverdünnenden Mitteln spürbare Einschränkungen in der Lebensführung.

Weitere Betroffene aus der Region

Mit Interesse verfolgt Lisa Wenzel (29) aus Bonndorf den Prozess. Auch sie überlebte 2009 nach einigen Jahren Verhütung mit der Bayer-Pille Yasmin eine Thrombose nur dank einer dreistündigen Notoperation.

Die Mühlen der Justiz brauchen unterdessen Zeit. Im Juni 2011 reichte Felicitas Rohrer Klage ein. Im Dezember 2015 kam es im Waldshuter Landgericht zur ersten mündlichen Verhandlung zwischen Frau und Konzern. Zwischenergebnis war die Bestellung von zwei Gutachten von Sachverständigen für die Fortsetzung des Verfahrens. Der damalige Vorsitzende der Zivilkammer, Richter Johannes Daun, wechselte inzwischen als Direktor ans Amtsgericht in Singen.

