von Rolf Sprenger

„Miteinander * Füreinander“ – unter diesem Motto steht das Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus. Familienministerin Franziska Giffey überbrachte per Live Stream den 530 bundesweit vorhandenen Einrichtungen die Nachricht von der Fortführung des Förderprogramms. Im Familienzentrum Hochrhein, das seit 2007 Bestandteil dieses ursprünglich als Modellprojekt angelegten Programms ist, war die Erleichterung groß: „Damit haben wir für die kommenden acht Jahre Planungssicherheit, sagte der Geschäftsführer des Diakonischen Werks Hochrhein Andreas Harder. Somit fließen bis 2028 jährlich 40.000 Euro Fördermittel; jeweils 10.000 Euro steuert die Gemeinde Lauchringen bei.

„Hatte schlaflose Nächte“

Für die Leiterin des Familienzentrums Ulla Hahn und Mäzenin Ulrike Holzwarth ist dies eine Bestätigung ihres Engagements: „Das Familienzentrum leistet seit Anbeginn eine hervorragende Arbeit für den Zusammenhalt im Sozialraum, erläuterte Ulrike Holzwarth, „mich haben das Konzept und die handelnden Personen von Anfang an begeistert.

Initiatorin und Leiterin Ulla Hahn betonte: Die Entscheidung, ob und wie das Programm weitergeführt wird, haben mir einige schlaflose Nächte bereitet. „Solche Projekte haben für gewöhnlich eine kurze Laufzeit, deshalb ist uns ein Stein vom Herzen gefallen.“

Inklusion ist wichtiges Feld

Das Familienzentrum Hochrhein ist ein Ort der Begegnung mit vielfältigen Angeboten und Hilfestellungen. Nachmittags können sich Senioren bei verschiedenen Angeboten zum Spielen oder bei der Smartphone-Schulung treffen. Ein wichtiger Bestandteil der Arbeit, war von Anfang an die Integration von Menschen mit Behinderung. Gerne erinnern sich Andreas Harder und Ulla Hahn an die Anfangszeiten. „Eines unserer ersten Aktionen waren zwei Pilgerwanderungen mit behinderten und nicht-behinderten Kindern von Waldshut nach Schloss Beuggen, bzw. nach Bonndorf, erinnert sich Andreas Harder. „Zu Fuss und mit Bollerwagen ging es los. Übernachtet wurde in Schulen und Kirchen. Für mich war das ein eindrückliches Erlebnis.“

Im Anfang waren vier Frauen

Ulla Hahn erzählte von der Entstehung der FaZ-Idee: „Wir waren vier Frauen aus Waldshut, die etwas Sinnvolles und Nachhaltiges schaffen wollten. Mit der Zeit wurden es immer mehr Engagierte, aber in Waldshut stießen sie bei der Stadt auf wenig Entgegenkommen.

Stadt ohne Interesse

„Zum Glück hatte der Lauchringer Bürgermeister Thomas Schäuble aus der Zeitung von uns erfahren. Er lud mich ein, dieses Konzept in seiner Gemeinde umzusetzen. Schnell war ein Haus in der Hauptstraße gefunden, das bis zum Jahr 2019 als Anlaufpunkt diente. Eine große Hilfe war auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter, die viele Türen geöffnet hat und bis heute als Patin des Familienzentrums fungiert“, so Hahn. Seither wurde viel geschaffen. Höhepunkte waren der Bau des Abenteuerlands und der Bezug der neuen Räumlichkeiten im Riedpark.

Dank an Sponsoren und Mitarbeiter

„Ohne die Unterstützung der Sponsoren, der Gemeinde, unseres Trägers und vor allem der über 100 ehrenamtlichen Mitarbeiter wäre dies aber niemals möglich gewesen“, so Hahn.