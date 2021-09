Waldshut-Tiengen vor 2 Stunden

Bald 2G-Regel in der Gastronomie? Unter Wirten in Waldshut-Tiengen gehen die Meinungen auseinander

Baden-Württemberg will mit der neuen Corona-Verordnung demnächst eine 2G-Regelung in bestimmten Bereichen einführen. Je nach Lage in den Krankanhäusern wäre davon die Gastronomie betroffen, wo dann nur noch Geimpfte und Genesene bewirtet werden dürften. Wir haben mit Wirten über diese anstehende Änderung gesprochen.