Wenn Verbraucher fleißig einkaufen, freut‘s den Fiskus. Konkret Finanzminister, Kreis-, Stadt- und Gemeindekämmerer. Dann fließt die Umsatz- oder Mehrwertsteuer. Laut Bericht des Zeitungsdiensts Südwest (ZdS) sind im Jahr 2019 in Deutschland 183,1 Milliarden Euro, 7,7 Milliarden mehr als 2018, aus dieser Steuerquelle in die Kassen von Bund, Ländern und Kommunen geflossen. Die 32 Städte und Kommunen im Landkreis Waldshut haben mit 292,93 Millionen Euro davon ein gutes Stück des Kuchens abbekommen.

6556 Umsatzsteuerpflichtige im Kreis

„Quelle des Geldes sind wir alle“, schreibt der Zeitungsdienst, „geflossen ist es über die umsatzsteuerpflichtigen Betriebe und Freiberufler.“ 2019 seien es bundesweit 3,29 Millionen Umsatzsteuerpflichtige gewesen. Davon in Baden-Württemberg 451.955, im Landkreis Waldshut sind 6556 beheimatet. Die Summe des steuerpflichtigen Umsatzvolumens im Kreis belief sich laut Angaben auf 10,83 Milliarden Euro (Vorjahr: 8,89 Milliarden Euro).

Bund, Land und Kommunen teilen Einnahmen

Die umsatzsteuerpflichtigen Unternehmer geben weiter, was sie im Auftrag des Staates als sieben oder 19 Prozent Mehrwertsteuer kassieren. Am Ende wird die Steuer von den Verbrauchern, die Waren und Dienstleistungen kaufen, bezahlt. Bund, Land und Kommunen teilen sich die Einnahmen. Und die Umsatzsteuerzahlungen tauchen summa summarum auch in den kommunalen Haushalten auf.

Wie das Umsatzsteueraufkommen verteilt wird Die Aufteilung der Einnahmen aus der Umsatzsteuer erfolgt nach einem Verteilerschlüssel. Er berücksichtigt das Gewerbesteueraufkommen, die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie die sozialversicherungspflichtigen Löhne und Gehälter. Bei einer Umsatzsteuersenkung fehlt den Kommunen Geld aus diesem Steuertopf. Laut Zeitungsdienst schütze die EU vor zu viele Senkung. Unter 15 Prozent dürfe nichts laufen. Abgesehen vom Sondertarif sieben Prozent.

Echtes Aufkommen lässt sich verschleiern

Wie viel das ist, darüber gebe sich die Finanzstatistik zugeknöpft, schreibt die ZdS. Bei den regionalen Daten gebe es zwar Infos zu den steuerbaren Umsätzen, aber nicht zum tatsächlichen Umsatzsteueraufkommen, das ans Finanzamt weitergegeben werde. Das echte Aufkommen ließe sich verschleiern, weil der steuerbare Umsatz sich nicht eins zu eins umrechnen ließe. Firmen könnten Umsatzsteuer, die sie für Einkäufe gezahlt hätten, verrechnen. Bezahlt werde die Steuer am Ende immer vom Verbraucher. Sie könnten die Steuer nirgends abziehen.

Landkreis Waldshut hat einen Anteil von 0,16 Prozent

Wenn etwas 1,19 Euro kostet, ist der eine Euro der steuerbare Umsatz und die 19 Cent sind das Umsatzsteueraufkommen. Die Zahl der Unternehmen und deren steuerbaren Umsätze eigneten sich gut als Indikator für die wirtschaftliche Entwicklung, und die Umsatzsteuer lasse sich hochrechnen. Werde der Anteil der aus dem Kreis Waldshut gemeldeten steuerbaren Umsätze am bundesweit erwirtschafteten Umsatz berechnet, ergebe das 0,16 Prozent. Dies ergebe unterm Strich den Betrag von 292,93 Millionen Euro, der im Kreis über alle Einkäufe und Aufträge zusammengekommen sein dürfte.

58 Millionen Euro mehr als 2018

Im Jahr 2019 waren es 57,35 Millionen Euro mehr als im Jahr davor. Obwohl die Zahl der Umsatzsteuerpflichtigen im Landkreis Waldshut von 6570 um 14 auf 6556 gesunken war. Der Kreis liege damit nicht im Trend. Bundesweit seien in diesem Zeitraum 9170 Umsatzsteuer-Erwirtschaftende hinzugekommen. Beim Umsatz liege die Differenz mit 1,94 Milliarden Euro im Plus. Den Löwenanteil an Umsatzsteuer im Kreis, 4,44 Milliarden Euro und 41 Prozent, zahlten die Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe.

Die Prognose für das Coronajahr 2020 sieht nicht so erfreulich aus. Laut ZdS dürfte das bundesweite Umsatzsteueraufkommen, auch wegen der zwischenzeitlichen Senkung des Mehrwertsteuersatzes auf 16 Prozent, auf 168,7 Milliarden Euro gefallen sein.