Im Rahmen einer stichprobenartig durchgeführten Kontrolle wurde am Sonntagabend ein 29-jähriger Mann an der Grenze in Konstanz festgenommen.

Am Emmishofer Tor stellten Bundespolizisten bei dem Freizügigkeitsberechtigten eine Fahndungsnotierung der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen fest – gegen den Mann lag ein nationaler Haftbefehl wegen Betrugs vor.

2017 verurteilte das Amtsgericht Waldshut-Tiengen den Mann zu sieben Monaten Freiheitsstrafe. Seit Dezember 2019 wurde er mit Haftbefehl gesucht.

Nachdem der Betrüger seine Freundin telefonisch über eine nun folgende längere Abwesenheit informiert hatte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Konstanz zur Verbüßung seiner Freiheitsstrafe eingeliefert.