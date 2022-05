Nach elf Jahren wird in Deutschland wieder ein Zensus, also eine Volkszählung, durchgeführt. Im Landkreis Waldshut werden hierfür um die 40.000 Menschen mit ungefähr 4500 Anschriften befragt. Statistisch gesehen werde damit fast jede vierte Person im Landkreis befragt, wie ein Sprecher des Landkreises erklärt. Um diesen organisatorischen Aufwand zu meistern, braucht es aber Freiwillige.

Rudolf Kappeler aus Murg-Niederhof ist einer dieser Freiwilligen – zusammen mit insgesamt ungefähr 270 anderen ehrenamtlichen Helfern im Landkreis Waldshut, die bei der Erhebung der Daten mithelfen. Ab dem 15. Mai, dem Stichtag für den Zensus, wird Kappeler ungefähr 1500 Personen interviewen. Bis Juli hat er dafür Zeit.

100 Seiten Handbuch

Auch wenn er findet, dass der „Aufwand nicht enorm“ sei, kann Kappeler nachvollziehen, warum es für die Landkreise oft schwierig ist, Freiwillige für diese Aufgaben zu finden. „Die Verwaltungsstrukturen sind enorm und notwendig, aber auch eine Hürde“, so Kappeler.

Damit die Freiwilligen Befragungen durchführen dürfen und können, sind drei Stunden Seminar notwendig, in denen 100 Seiten Handbuch durchgearbeitet werden.

Das Handbuch zur Durchführung umfasst 100 Seiten. | Bild: Esteban Waid

Darin lernen die ehrenamtlichen Interviewer vor allem, wie die Befragungsbögen korrekt ausgefüllt werden müssen, um am Ende auch belastbare Daten herauszubekommen.

Auf den ersten Blick sind die Bögen alles andere als selbsterklärend.

Bis dies gelernt ist und die Befragungen vorbereitet sind, braucht es Zeit. „Ich bin Rentner, ich habe Zeit, um das zu machen“, so Kappeler.

So laufen die Befragungen für Rudolf Kappeler ab In der ersten Phase bekommt Kappeler eine Liste von Bezirken und Wohneinheiten, wo er die Befragungen durchführen wird. Die Informationen stammen aus dem Melderegister. Anhand dieser Liste muss Kappeler die Personen, die befragt werden sollen, kontaktieren, um einen Termin zu vereinbaren. In der zweiten Phase, die am 15. Mai beginnt, werden die Interviews durchgeführt. Anschließend bringt Kappeler die ausgefüllten Papierbögen an die Zensus-Stelle in Waldshut. Für manche der Befragten kommt es anschließend zu der sogenannten Ziel-2-Befragung. Diese kann von den betreffenden Personen zu Hause am Computer durchgeführt werden und beinhaltet Fragen, die nicht für die Ohren des Erhebungsbeauftragten bestimmt sind.

Was machen die Interviewer mit den Daten?

Teil des Seminars ist auch der richtige Umgang mit den Daten der Menschen. So darf niemand anderes außer Kappeler Zugang zu den Listen und Bögen und haben.

Auch dass das Ganze auf Papier stattfinden und nicht auf einem Tablet, sei sicherer für die Daten. „Ich muss und darf nichts in den PC eintragen“, erklärt er.

Bedenken wegen des Datenschutzes könne Kappeler nur wenig nachvollziehen. Schließlich sei man nach der Befragung noch „weniger gläsern als bei Google“.

Die Sicherheit der Daten werde beim Landratsamt ernst genommen, wie ein Sprecher erklärt: „Für jede Datenübermittlung gelten die höchsten Sicherheitsanforderungen. Die Daten sind bestmöglich davor geschützt, von Unbefugten gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden zu können.“

Begleitet werde der ganze Prozess außerdem von Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder.

Welche Daten werden erfragt? Die Informationen, die beim Zensus bei der Hausbefragung, der sogenannten Ziel-1-Befragung gesammelt werden sind genau festgelegt. So darf der Erhebungsbeauftragte nur Geschlecht, Geburtstag, Namen, Anzahl der Personen im Haushalt und die Anschrift und Lage des Gebäudes erfragen. Die persönlichen Daten werden nicht veröffentlicht, sie dienen nur dazu, Doppelungen zu vermeiden.

In der sogenannten Ziel-2-Befragung, die die Personen digital ausfüllen, werden anschließend tiefergehende Fragen gestellt. Neben den Hausbefragungen werden für den Zensus noch andere Daten erhoben. So werden beispielsweise auch parallel Wohneigentümer befragt, um so Daten über die aktuelle Wohnungslage zu gewinnen.

Mögliche Konflikte mit Befragten

Neben dem Schutz der Daten ist in den Seminaren auch Thema, wie die Interviews geführt werden sollen. Nicht aber, wie man mit Menschen diskutiert, die nicht mit den Ehrenamtlichen sprechen wollen.

„Von der Erhebungsstelle wird man nicht dazu motiviert, sich auf Diskussionen einzulassen“, erklärt Kappeler. Doch er rechnet damit, dass es bei ungefähr 1500 Personen auch Leute gibt, die nicht so auskunftsfreudig sind.

So sehen die Ankündigungsschreiben aus, die ab Montag, 2. Mai 2022 den Bürgerinnen und Bürgern zugestellt werden. Dieser Brief stammt aus dem Bodenseekreis. | Bild: Landratsamt Bodenseekreis

Ob Kappeler diese Menschen überzeugen kann, sei dann eine Frage der Qualität des Widerstands: „Muss ich was befürchten oder wollen die einfach nicht mit mir sprechen?“, wird er sich dann fragen.

Ein paar Argumente wolle er sich zurechtlegen, auf tiefe Diskussionen wolle er sich aber nicht einlasse, besonders wenn das im Ernstfall sogar zur Gefahr werden könnte. Aber Kappeler ist sich auch sicher: „Das wird ein kleiner Teil sein.“

Diesem kleinen Teil droht bei einer Nichtauskunft am Ende ein Bußgeld. Denn für den Zensus besteht eine Auskunftspflicht.

Was bedeutet die Auskunftspflicht? Wer für den Zensus ausgewählt wurde, hat die Pflicht, daran Teilzunehmen. Dies regelt der §23 des Zensusgesetz. Wird die Teilnahme trotzdem verweigert, wird zunächst ein Mahnverfahren eingeleitet. Die Personen bekommen anschließend die Möglichkeit, ihre Antworten direkt der Zensusstelle mitzuteilen. Kommen sie dieser Pflicht auch nicht nach, droht ein Bußgeld von bis zu 5.000 Euro. Die Nicht-Teilnahme wird als Ordnungswidrigkeit eingestuft.

Auch dem Landratsamt sei bewusst, dass es Kritik gegenüber dem Zensus gibt, wie es auf Anfrage mitteilt: „Gerade bei diesen Großprojekten der amtlichen Statistik kann es passieren, dass Informationen falsch verstanden oder auch bewusst falsch dargestellt werden.“

Um dem entgegenzuwirken plant das Amt daher eine Beitragsreihe, um über die Hintergründe des Zensus aufzuklären.

Warum macht man das freiwillig?

Warum Kappeler diese Dinge freiwillig auf sich nimmt, hat verschiedene Gründe, wie er im Gespräch erklärt. So ist Kappeler bereits durch seine berufliche Laufbahn mit der Kommunalpolitik verbunden.

Lange arbeitete er auf dem Landratsamt, später auch in der Jugendhilfe bei einer Tochter-GmbH des Landkreises Waldshut. Dadurch sei die Verbindung zu kommunalen Aufgaben schon gegeben.

Wichtiger sei aber, dass er die Durchführung des Zensus für sinnvoll hält. Er ist der Meinung, dass politische Entscheidungen immer auf einer faktischen Datenlage basieren sollten. Auf dieser Datenlage solle dann eine fachliche und persönliche Einschätzung erfolgen.

Schon im Beruf seien ihm diese Faktoren wichtig gewesen. Damit das auf politischer Ebene möglich ist, möchte er helfen: „Zu diesem alle zehn Jahre dafür notwendigen Aufwand möchte ich einen kleinen Beitrag leisten“, sagt er.

Kappeler ist es besonders wichtig, die Bedeutung des Zensus an konkreten Beispielen festzumachen. So könne auf dieser Grundlage festgestellt werde, wo es beispielsweise Bedarf an schulischen Einrichtungen oder Kitas gebe.

Am Ende seien die Daten dafür da, dass die Politik „nicht im Nebel stochern muss.“ Und das kommt im besten Falle auch den Bürgern zugute.