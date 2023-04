Der seit 1949 als ehrenamtlicher Wetterbeobachter tätige Laufenburger Josef Bächle – 1996 im Alter von 73 Jahren verstorben – präsentierte im April 1989 eine März-Statistik, die vor Rekorden nur so strotzte.

Nicht nur, dass er erstmals seit den 40 Jahren seiner Aufzeichnungen – bezogen auf die Station Laufenburg – bereits im März einen Sommertag registrieren konnte, nein – es gab sogar deren drei! Und mit einer Durchschnittstemperatur von 9,5 Grad Plus war der Frühlingsmonat vor 20 Jahren auch dieser Rekordhalter: wärmster März seit 40 Jahren. Zum Vergleich: der langjährige März-Durchschnittswert lag bis dahin bei 5,6 Grad. Wozu auch der umgekehrte Rekord vom März 1958 mit einem Durchschnitt von nur 1,8 Grad Plus zählte, der bisher frostigste Ausreißer.

Auch der März 1989 begann mit winterlichem Sudelwetter, hatte zwar nur zwei Frosttage, blieb im Plusbereich jedoch 25 Tage lang kühler als sonst. Man hatte ihn bereits als miesen Frühlingsmonat abgehakt. Doch dann wurde alles auf den Kopf gestellt. Das Bilderbuchwetter begann am Ostersonntag, 26. März, mit erstmals über 20 Grad, ebenso der Ostermontag. Den ersten Sommertag gab es am 28. mit 25,2 Grad. Der 29. schaffte es auf 26,1 Grad und der 30. auf 26,3 Grad! Nicht mehr ganz mithalten konnte der 31. mit 24,7 Grad. Doch auch das reichte üppig, die Waldshuter Kaiserstraße mit ihren Straßencafés zur Flaniermeile mit südlichem Flair zu machen.

Und der März 2023?

Bleibt noch ein Blick auf die Wetterdaten für den März 2023, die vom Schwörstadter Hobbymeteorologen Helmut Kohler mit der in Bad Säckingen stehenden Wetterstation ermittelt wurden. Den wärmsten Tag gab es am 13. März 2023 mit 23,1 Grad, also leicht unterhalb der Schwelle von 25 Grad, die als Sommertag gilt. Die Durchschnittstemperatur in diesem März lag bei 7,67 Grad, die im Vergleich zum Mittelwert von 6,31 Grad der letzten 30 Jahre ansteigt, doch den Rekord von 1989 mit 9,5 Grad Plus noch nicht einmal ankratzen kann.