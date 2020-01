von Claus Bingold

Gut besucht gewesen ist der Neujahrsempfang der Kreisstelle Waldshut des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) in Lauchringen. Neben zahlreichen Mitgliedern hat Hermann Pfau, Lauchringer Hotelier und Kreisvorsitzender, unter anderem den CDU-Bundestagsabgeordneten Felix Schreiner, die CDU-Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller, den Lauchringer Bürgermeister Thomas Schäuble und, in Vertretung des Landrats, Regierungsrätin Caren-Denise begrüßt. Von der Geschäftsstelle der Dehoga Freiburg waren Geschäftsführer Alexander Hangleiter und Jutta Hurter aus Freiburg angereist.

Der Verband Der Dehoga Baden-Württemberg ist der Berufsverband der Gastronomen und Hoteliers mit mehr als 12.000 Mitgliedsunternehmen. Er vertritt das Gastgewerbe gegenüber der Politik. Er kämpft gegen Bürokratie sowie aus seiner Sicht ungerechte Steuern und zu hohe Abgaben. Der Dehoga setzt sich für das Ansehen des Gastgewerbes ein und wirbt für die Ausbildung in Hotellerie und Gastronomie. Als Vertreter der Unternehmer im Gastgewerbe handelt der Dehoga Tarifverträge aus. Die Kreisstelle Waldshut des Dehoga vertritt rund 650 Betriebe mit mehr als 2600 Arbeitnehmern. Vorsitzender der Kreisstelle ist Hermann Pfau, Kontakt unter Telefon 07741/830 70 oder per E-Mail (mail@hotel-feldeck.de).

„Im Großen und Ganzen betrachtet“, sagte Hermann Pfau, „war 2019 für das Gastgewerbe im Land ein gutes Jahr.“ Zu verdanken sei das dem noch positiven Konsumklima. „Bei Einheimischen und Touristen sind unsere Angebote nach wie vor sehr gefragt.“ Etwas anders sähe es in Betrieben aus, die vor allem mit Firmenkunden Geschäfte machten. „Hier“, so Pfau, „macht sich die Abschwächung der Konjunktur zunehmend bemerkbar. Während die Gastronomie, die stärker vom privaten Konsum profitiert, von Januar bis Oktober ein Umsatzwachstum von 2,5 Prozent verbuchen konnte, ging der Umsatz angesichts des Rückgangs des Geschäftes mit Firmenkunden um 1,6 Prozent zurück. Insgesamt bleibt für unsere Branche ein kleines Plus von 0,7 Prozent übrig.“

Im Gastgewerbe sieht Hermann Pfau einen wichtigen Wirtschaftszweig, den die Politik vernachlässige. Allein im Kreis Waldshut gebe es rund 650 Betriebe, in denen mehr als 2600 sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer beschäftigt seien. Das entspreche einer Steigerung von mehr als 40 Prozent in den vergangnen zehn Jahren. Der Umsatz im Kreis Waldshut liege mittlerweile bei mehr als 212 Millionen Euro.

„In einer Zeit“, so Pfau, „in der nicht nur große Industriezweige Arbeitsplätze abbauen, wäre die Politik gut beraten, die Rahmenbedingungen für das mittelständische Gastgewerbe zu verbessern. Wir werden oft als Unternehmen zweiter Klasse behandelt. Vorschriften, Verbote und Bürokratie gibt es im Überfluss.“ Pfau fordert ein flexib­leres Arbeitszeitgesetz und die Anhebung der Minijob-Verdienstgrenze.

„Und dann ist da noch das leidige Thema Mehrwertsteuer. Für plastikverpackten Wurstsalat beim Discounter werden sieben Prozent Mehrwertsteuer fällig, Essen im Restaurant auf Mehrweg-Porzellangeschirr muss hingegen mit 19 Prozent versteuert werden. Damit fördert der Staat die Erzeugung von Plastikmüll und benachteiligt die gute Gastronomie. Wir im Dehoga kämpfen dagegen mit allen verfügbaren Mitteln, bis hin zur Online-Petition.“

Positiv bewertet Pfau das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz und die Unterstützung der Dorfgastronomie durch das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR). Der Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner und die Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller (beide CDU) sagten ihre Unterstützung zu. Thomas Zimmermann, stellvertretender Vorsitzender der Dehoga-Kreisstelle, bemängelte, dass außer CDU-Politikern keine Mitglieder anderer Fraktionen an der jährlichen Veranstaltung teilnähmen und damit keinerlei Interesse an den Problemen des Gastgewebes zeigten.