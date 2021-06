Sein schwer beschädigter Audi war von einem Autofahrer unterhalb der Straße an einem steilen Abhang entdeckt worden. Vom Fahrer fehlte zunächst jede Spur. Der 20-Jährige tauchte jedoch später an der Unfallstelle auf und war laut Polizeiangaben unverletzt. Vorsorglich wurde der Verunglückte in einem Krankenhaus untersucht. Ein Alkoholtest ergab rund 1,2 Promille, weshalb der Führerschein einbehalten wurde. Am Audi des 20-Jährigen entstand Totalschaden, den die Polizei auf mehrere tausend Euro schätzt.