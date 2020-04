von SÜDKURIER-Redaktion

Situation im Landkreis Waldshut

Seit Ostermontag sind für den Landkreis Waldshut beim Kreisgesundheitsamt keine neuen positiven Corona-Testergebnisse eingegangen. So bleibt es bei am 14. April, 16.30 Uhr, 253 Covid-19-Infizierten. Allerdings waren die Laborkapazitäten über das Wochenende eingeschränkt, so dass in den nächsten Tagen wieder mit einem Anstieg der gemeldeten Infizierten gerechnet werden müsse.

Die Grafik des Landkreises Waldshut enthält zum die Covid-19-Fallzahlen am 14. April 2020, 16.30 Uhr. Neu ist die Angabe der Genesenen. Genesen heißt negativ getestet oder 14 Tage nach Erkrankung 48 Stunden ohne Symptome. | Bild: Landratsamt Waldshut

Unter den Erkrankten befinden sich 112 Männer und 141 Frauen. Die Zahl der Genesenen hat sich dagegen von 113 auf 135 erhöht. 20 Menschen sind mittlerweile verstorben. Die Zahl der stationär behandelten Fälle in- und außerhalb des Landkreises beläuft sich auf 31. 1052 Menschen waren bisher negativ im Befund.

Landkreis Lörrach: Die Kliniken des Landkreises mussten heute zwei weitere Todesfälle vermelden. Es handelt sich um eine Person über 70 und eine Person über 80 Jahre. Im Moment werden 41 Patienten im Krankenhaus behandelt. Zehn von ihnen müssen beatmet werden. Das Gesundheitsamt gehört zu den Dienststellen, die heute aufgrund eines technischen Defekts an einem Kran auf der benachbarten Baustelle evakuiert werden mussten. Deswegen können heute keine aktuellen landkreisweiten Zahlen zu Neuinfektionen mit dem Coronavirus geliefert werden. Dennoch konnte das Gesundheitsamt seine Arbeit eingeschränkt fortsetzen und vor allem die zentralen Tätigkeiten aufrechterhalten, wie Kontaktaufnahmen mit infizierten Personen und die Anordnungen von Quarantänen.

Blick in die Schweiz:

Kanton Basel-Stadt: Mit Stand Dienstag, 14. April, 10 Uhr, liegen insgesamt 899 positive Corona-Fälle von Personen mit Wohnsitz im Kanton Basel-Stadt vor. Dies sind sechs mehr als am Vortag, wie das Gesundheitsdepartement mitteilt. 663 Personen der 899 positiv Getesteten und damit über 70 Prozent sind wieder genesen. Die Zahl der Todesfälle im Kanton Basel-Stadt beträgt unverändert 34.

Kanton Basel-Landschaft: Im Kanton Basel-Landschaft nahm die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle um 6 auf 755 zu. Als geheilt gelten davon 597 Menschen. Insgesamt sind es nun 25 Todesopfer in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Der Kanton Aargau meldet derzeit 912 bestätigte Covid-19-Fälle (6 mehr als am Vortag). Am Montag 13. April waren es 906 bestätigte Fälle. Die Zahl der Todesfälle stieg am Wochenende um 1 Person auf total 19 Personen. 78 Personen sind zurzeit im Krankenhaus. Davon werden 22 Personen auf Intensivstationen behandelt und künstlich beatmet. Vier Patienten sind auf der Überwachungsstation. Gemäß einer Schätzung des Kantonsärztlichen Dienstes gelten im Aargau rund 400 Personen als geheilt.

Kanton Schaffhausen: Der Kanton Schaffhausen meldet mit Stand 14. April, 9.30 Uhr, 57 Covid-19-Infektionen. Zehn Patienten werden im Krankenhaus behandelt, acht davon auf einer Isolierstation und zwei auf einer Intensivstation behandelt. Nach wie vor gibt es nur einen Corona-Toten in diesem Kanton.

