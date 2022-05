von Tina Prause

Wenn bereits in Höhe des Festplatzes in Tiengen laute Anfeuerungsrufe am Morgen zu hören sind, ist dies ein ganz klares Zeichen für den Mini-Marathon. Denn traditionell finden sich neben den Wettstreitern auch Freunde, Klassenkameraden, Lehrer und Familienmitglieder im Langesteinstadion ein, um ihre Favoriten lautstark zu motivieren.

Video: Tina Prause

Am Mittwoch, 11. Mai, fand der 25. Mini-Marathon bei sommerlichen Temperaturen im Langesteinstadion in Tiengen statt. Schon Wochen zuvor trainieren Jahr für Jahr zahlreiche Schüler der teilnehmenden Schulen im Landkreis für diesen Wettkampf. Alle mit dem Ziel, es unter die Top 12 ihrer Jahrgangsstufe zu schaffen und somit ihre Schule am großen Tag vertreten zu dürfen.

Jeder Zentimeter zählt. | Bild: Tina Prause

Grundschüler laufen eine Strecke von je 2,1097 Kilometern. Teilnehmer von weiterführenden Schulen müssen die doppelte Strecke, 4,2195 Kilometer absolvieren. Jede Mannschaft besteht aus zwölf Schülern, gewertet wird die Zeit der zehn schnellsten. Jedes Mannschaftsmitglied läuft dabei den zehnten Teil eines Marathons. Zusammengerechnet ergibt dies also die Marathondistanz von 42,195 Kilometern.

Trotz tendenziell etwas zu warmer Temperaturen, absolvierten die Jungen Athleten begeistert und hochmotiviert ihre Laufstrecken. Vielleicht auch, um sich das traditionelle T-Shirt mit Kult-Status zu sichern, dass alle Teilnehmer beim Einzug in das Ziel erhalten.

Am Ziel warten ehrenamtliche Helfer, um die Kinder bei Bedarf zu versorgen. | Bild: Tina Prause

Jahr für Jahr wechselt es die Farbe und sorgt nicht selten immer wieder zu Spekulationen, auf was sich die Organisatoren wohl in diesem Jahr (es war weiß) geeinigt haben.

Ohne T-Shirt will hier niemand gehen. | Bild: Tina Prause

Die 1856 Teilnehmer in 152 Mannschaften aus dem starteten unter fast normalen Bedingungen. „Auf die Siegerehrungen müssen wir in diesem Jahr verzichten“, erklärte Roland Heß, Mitglied des Leitungsteams. Geplant ist, dass zunächst die Informationen, welchen Platz die einzelnen Mannschaften erreicht haben, am Tag der Veranstaltung im Internet einzusehen sind.

Video: Tina Prause

Auf der Internetseite können die Daten abgerufen und eine Teilnahme-Urkunde ausgedruckt werden. Die Übergabe der Medaillen erfolgt dann etwas später in den jeweiligen Schulen.

Die Erstplatzierten Wettkampf 1 Jungen/Klasse 1 und 2: Grundschule Oberlauchringen

Wettkampf 1 Mädchen/Klasse 1 und 2: Hans-Thoma-Schule Tiengen

Wettkampf 2 Jungen/Klasse 1 bis 4: Hebelschule Laufenburg

Wettkampf 2 Mädchen/Klasse 1 bis 4: Grundschule Weilheim

Wettkampf 3 Mädchen/Klasse 5 bis 7: Klettgau-Gymnasium Tiengen 1

Wettkampf 4 Mädchen/Klasse 5 bis 10: Klettgau-Gymnasium Tiengen

Wettkampf 5 Jungen/Klasse 5 bis 7: Klettgau-Gymnasium Tiengen 1

Wettkampf 6 Jungen/Klasse 5 bis 10: Klettgau-Gymnasium Tiengen 1

Wettkampf 7 Jungen/Klasse 11 bis 13: Alemannenschule Wutöschingen

Die noch schnellere Abwicklung ermöglicht die Digitalisierung der Zeiterfassung. Zum ersten Mal in der Geschichte des Mini-Marathons fand diese voll elektronisch statt.

Die Startnummer: die schwarzen Zahlen stehen für die Schule, die rote Zahl zeigt die Nummer im Team, dass immer aus zwölf Läuferinnen oder Läufern bestehen muss. | Bild: Tina Prause

Die elektronische Erfassung ist möglich, dank der Chips auf der Rückseite der Startnummer. | Bild: Tina Prause

Auf der Rückseite der Startnummern wurden Chips befestigt, sowie eine entsprechende Leiste im Ziel eingearbeitet, die Startnummern werden in Verbindung mit der gelaufenen Zeit direkt an den Computer übermittelt.