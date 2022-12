Von zwei Männern ist eine 17-Jährige am Dienstagabend, gegen 17.50 Uhr, am Bahnhof in Waldshut belästigt worden. Wie die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mitteilt, bremsten Reisende die Männer aus.

Was ist passiert?

Laut Angaben marschierte die Teenagerin von der Bismarckstraße zum Bahnhof. Beim Treppenabgang zur Unterführung soll ein unbekannter Mann die Jugendliche angesprochen und am Rucksack festgehalten haben. Erst als eine Reisende vorbeigelaufen sei, habe der Mann die 17-Jährige losgelassen.

Wie ging‘s weiter?

Damit nicht genug. Den Schilderungen der Polizei zufolge ging die Belästigung auf dem Bahnsteig 1 weiter. Ein anderer Unbekannter habe die junge Frau mehrmals angesprochen und später beleidigt. Ein Reisender habe die Situation beobachtet und sich dazwischen gestellt.

Wo können sich Zeugen melden?

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Sie sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben: „Vor allem die Frau am Treppenabgang und die beiden Männer auf Bahnsteig 1 werden gebeten, sich zu melden.“

Auch Personen, die den Vorfall ebenfalls beobachtet oder das Geschehen gegebenenfalls fotografiert oder auf einem Video aufgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Bundespolizei (07628/80590) in Verbindung zu setzen.