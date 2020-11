Zürich vor 3 Stunden

1,6 Kilo Kokain geschluckt: Polizei nimmt zwei Drogenkuriere am Flughafen Zürich fest

Am Flughafen Zürich-Kloten wurden zwei 47 und 68 Jahre alte Drogenkuriere festgenommen, nachdem sie versucht hatten, jeweils rund 800 Gramm Kokain in geschluckten Fingerlingen in die Schweiz einzuführen.