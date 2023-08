Licht und Schatten gibt es auf dem regionalen Arbeitsmarkt. Was die Arbeitslosenquote in den Landkreisen Waldshut und Lörrach betrifft, bewegte sich im Juli wenig. Absolut sind 104 Menschen mehr, damit 9232, ohne Job. Wie Melanie Payer, Sprecherin der Arbeitsagentur Lörrach, in einer Pressemitteilung schreibt. Dagegen sind immer noch fast 4000 Stellen unbesetzt, und wer sich kurzfristig für eine Ausbildung entscheidet, hat gute Chancen. Immer noch sind fast 1400 Ausbildungsplätze unbesetzt.

Leichter Anstieg ist saisonbedingt

„Die Arbeitslosigkeit ist saisonbedingt leicht gestiegen. Die sommerliche Eintrübung ist für uns nicht ungewöhnlich und besonders auf die jungen Menschen zurückzuführen, die sich nach dem Ende der Ausbildung oder der Schule arbeitslos melden“, wird Jenniefer Schmucker, operative Geschäftsführerin der Arbeitsagentur Lörrach, zitiert wird.

Weniger Arbeitskräfte nachgefragt

Obwohl die Unternehmen im Juli weniger Arbeitskräfte nachgefragt haben, ist die Zahl der offenen Stellen nach wie vor hoch. Zum Nachfragerückgang erklärt Schmucker: „Auch das ist eine jahreszeittypische Entwicklung.“ Vor den Sommerferien hielten sich Unternehmen mit Personalplanungen eher zurück. Bei einem Bestand von knapp 4000 Stellen gebe es jedoch eine große Auswahl, die in nahezu jedem Bereich einen beruflichen Neu- und Wiedereinstieg ermögliche.

Langzeitarbeitslose haben Probleme

Dennoch sei es besonders für Langzeitarbeitslose dadurch nicht unbedingt leicht, einen Job zu bekommen. Payer schreibt: „Das Risiko, langzeitarbeitslos zu werden, steigt.“ Unternehmen suchen vor allem Fachkräfte. Deshalb investiere die Agentur für Arbeit in Lörrach weiter stark auf individuelle Betreuung, Vermittlung und Qualifizierung.

Gute Chancen für einen Ausbildungsplatz

Und: Wenige Wochen vor Beginn des neuen Ausbildungsjahrs sind Payer zufolge noch 1358 Ausbildungsstellen unbesetzt. 466 Jugendliche hätten bis dato noch keinen Ausbildungsvertrag in der Tasche. Schmucker: „Für Unentschlossene und Spätentscheider sind die Chancen höher denn je, für September noch eine Lehrstelle zu ergattern.“

Die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick Arbeitslosenquote unverändert bei 4,1 Prozent Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Lörrach beträgt wie im Vormonat 4,1 Prozent. Vor der Corona-Krise hatte die Arbeitslosenquote bei 3,6 Prozent gelegen. Das Land Baden-Württemberg weist eine Quote von 3,8 Prozent aus. Im Landkreis Lörrach lag der Anteil der Arbeitslosen an den Erwerbspersonen im Juli bei 4,3 Prozent, im Landkreis Waldshut unverändert bei 3,9 Prozent. Situation in den Landkreisen Lörrach und Waldshut Im Juli wurden in den Landkreisen Lörrach und Waldshut 9232 Arbeitslose (plus 104) gezählt. Im Landkreis Lörrach nahm die Arbeitslosigkeit um 118 auf 5588 zu, im Landkreis Waldshut um 14 auf 3644 ab. Besonders von Arbeitslosigkeit betroffen sind Ältere und Langzeitarbeitslose Bei jungen Menschen unter 25 Jahren stieg die Arbeitslosigkeit wieder, gegenüber dem Vormonat um 10,7 Prozent. Während im Juni 657 Personen gemeldet waren, ging die Zahl im Juli um 70 auf 727 nach oben. Die Zahl bei Älteren über 50 Jahre sank dagegen von 3264 auf 3251. Im Juli waren 25 Menschen weniger langzeitarbeitslos (minus 0,9 Prozent) gemeldet als im Juni, aber 192 mehr als im Vorjahresmonat. Nach wie vor sind aber langzeitarbeitslose Menschen (2803) am stärksten von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. Derzeit ist immer noch knapp jeder dritte Arbeitslose langfristig ohne Job. Vor der Pandemie war es nur jeder Fünfte. Hohe Dynamik: Weniger Menschen nehmen eine Beschäftigung auf Im Juli meldeten sich 1829 Personen neu oder erneut arbeitslos, das sind 122 weniger als im Vorjahr, 56 mehr als im Vormonat. Davon kamen 786 Personen direkt aus Beschäftigung. Gleichzeitig beendeten 1732 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Das sind 78 weniger als im Vorjahr, 27 weniger als im Juni. Davon nahmen 570 Personen eine Arbeit auf und damit 39 weniger als im Juli 2022, vier mehr als im Vormonat. 383 begannen eine Ausbildung oder sonstige Maßnahmen. Stellenbestand nach wie vor hoch Im Bezirk der Agentur für Arbeit Lörrach waren im Juli 3952 Stellenangebote registriert. Gegenüber dem Juni ist das ein Minus von 89 Stellen. Im Juli wurden von den Betrieben und Verwaltungen 682 neue Stellen gemeldet, das sind 66 weniger als im Vormonat, 17 mehr als im Juli 2022.

Sie skizziert die Lage: „Auf einen Ausbildungsplatzsuchenden kommen mehr als drei Ausbildungsstellen.“ Wer Entscheidungshilfen, Beratung und Unterstützung bei der Vermittlung eines Ausbildungsplatzes benötige, solle so schnell wie möglich einen Termin mit der Berufs- und Studienberatung vereinbaren.