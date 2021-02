von sk

Die Polizei hat am Donnerstag, 11. Februar in Waldshut und Bad Säckingen Verkehrskontrolle zum Thema „Ablenkung„ und Anschnallpflicht durchgeführt.

Anlass für diese Verkehrskontrollen waren laut Mitteilung die vielen Verkehrsunfälle, bei denen keine offensichtlichen Gründe für das Fehlverhalten vorliegen. Deshalb ist anzunehmen, dass Ablenkung für das Unfallereignis (mit-) ursächlich war.

Smartphones am Steuer

Die Gründe für die Ablenkung können vielschichtig sein. Hauptphänomen ist die Benutzung eines Smartphones oder Handys. In Waldshut wurden in einer knapp zweistündigen Aktion insgesamt 13 Fahrer auf der B 34 dabei ertappt, wie sie während der Fahrt ein Handy in der Hand hielten.

Ein Autofahrer war durch die Bedienung seines Smartphones so abgelenkt, dass er die Haltezeichen des Polizeibeamten zunächst gar nicht wahrnahm und erst nach der Kontrollstelle stoppte.

Anschnallpflicht

Außerdem wurden sieben nicht angeschnallte Verkehrsteilnehmer verwarnt, in einem Auto war ein Kind völlig ungesichert. In Bad Säckingen wurden vier Fahrer wegen der Handybedienung während der Fahrt angezeigt, sieben hatten keinen Gurt angelegt.