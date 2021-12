von sk

120 Erzieher der katholischen Kindertageseinrichtungen von Albbruck bis Ewattingen haben eine Booster-Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Besonders Personen, die an Schulen oder in Kindertageseinrichtungen arbeiten, setzen sich tagtäglich zum Wohl der Kinder ein. Obwohl hier größere Gruppen versammelt sind, können sich derzeit nur die Erwachsenen beziehungsweise Jugendliche ab zwölf Jahren impfen lassen.

Impfung im Kindergartenbereich einzig mögliche Schutzmaßnahme

„Gerade im Kindergartenbereich ist eine Impfung der einzige Schutz, sich vor einer Infektion oder einem schweren Verlauf zu schützen, da es hier keine Masken- und Abstandsgebote bei der Arbeit mit den Kindern gibt“, schreibt die für Kindergärten zuständige Verrechnungsstelle für katholische Kirchengemeinden in Stühlingen. Deshalb herrschte in der Betriebsarztpraxis von Stefan Bastians in Erzingen Hochbetrieb.

120 Erzieher der katholischen Kindertageseinrichtungen im Verwaltungsbereich der kirchlichen Verrechnungsstelle Stühlingen haben das Angebot des kirchlichen Trägers für eine Booster-Impfung beim Betriebsarzt angenommen. Sie waren laut der Mitteilung dankbar, dass die Kindergartengeschäftsführung diese Impfaktion möglich gemacht hat.

Elke Gampp verabreicht eine Booster-Impfung an Daniela Metzler. | Bild: Mario Isele

Weiterer Impftag in Planung

„Es war alles bestens organisiert, ohne Wartezeiten“, wird eine Erzieherin aus Grafenhausen zitiert. „Wir sind wirklich froh und dankbar, dass unserem Träger und der Kindergartengeschäftsführung unsere Gesundheit so wichtig ist“, wird die Leiterin des Kinderhauses St. Johannes in Waldshut, Angela Schmidt-Rotzinger, zitiert.

„Ich freue mich, dass so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Angebot annehmen und damit auch ein Zeichen setzen, dass sie verantwortungsvoll mit der Pandemiesituation umgehen und die Gesundheit der uns anvertrauten Kindern und Familien schützen. Ich bin für jeden Mitarbeitenden dankbar, der dieses Angebot annimmt. Wir werden im Januar einen zweiten Impftag mit dem Betriebsarzt organisieren“, erläutert Mario Isele, der als stellvertretender Leiter der Verrechnungsstelle Stühlingen für die 32 Kindertageseinrichtungen zuständig ist.