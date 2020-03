von sk

Was das Landratsamt Lörrach schon am Wochenende befürchtet hat, hat sich leider bestätigt. Mit 18 neuen bestätigten Corona-Fällen stieg die Anzahl der Infizierten im Kreis Lörrach am Montag nochmals deutlich an. Insgesamt zählt die Statistik nun (23. März, 16.45 Uhr) 117 bestätigte Fälle. Am vergangenen Wochenende konnten nicht alle Tests von den Laboren ausgewertet werden, weshalb die Zahlen vom Sonntag nur ein unvollständiges Bild abgaben. Im Krankenhaus werden derzeit noch zehn Patienten behandelt.

Bild: Obermeyer, Justus

Auch im Kreis Waldshut gab es heute mit zehn neuen Fällen den stärksten Anstieg bislang.

Im Kanton Aargau liegen zurzeit 241 bestätigte Fälle vor (72 mehr als Freitag). Wie der Kanton mitteilt, befinden sich zehn Personen zurzeit im Krankenhaus, davon werden drei Patienten auf Intensivstationen behandelt, wovon zwei künstlich beatmet werden müssen.