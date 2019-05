Vor zehn Jahren hat Andreas Dorow in Waldshut die Dorow Clinic für Zahnmedizin und Schönheitschirurgie eröffnet und eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Im Interview zieht er ein Resüme

Dr. Dr. Dorow, Ihre Klinik in Waldshut feiert zehnjähriges Bestehen. Ein guter Zeitpunkt, um eine Zwischenbilanz zu ziehen. Sind Sie mit der Entwicklung der Dorow Clinic zufrieden?

Als ich 2006 in Tiengen meine erste kleine Praxis eröffnete, hätte ich diese Entwicklung tatsächlich nie erwartet. Die Nachfrage war so groß, dass schon bald ein Umzug notwendig wurde. Die Dorow Clinic fand ihr Zuhause in einem zentral gelegenen Neubau in Waldshut. Dort ist sie innerhalb des Gebäudes ständig weiter gewachsen auf heute 1200 Quadratmeter. Wegen der wachsenden Nachfrage haben wir uns 2015 für einen weiteren Standort in Lörrach entschieden. Das rasante Wachstum ist unglaublich und wäre ohne die Hilfe und Unterstützung meiner Ehefrau Sonia Ashkenazy in der Personal- und Klinikleitung gar nicht möglich gewesen.

Haben Sie sich damals bewusst für den Standort Waldshut entschieden?

Ja, meine Frau kommt aus Luzern und ich von der Schwäbischen Alb. Wir fanden Waldshut, als geografische Mitte unserer Heimatorte einen idealen Standort für die Dorow Clinic. Ich kenne den Landkreis Waldshut schon seit meiner Kindheit, durfte mehrfach in der Region Urlaub auf dem Bauernhof verleben und war immer schon begeistert von der Gegend. Ich genieße es sehr, hier zu leben und zu arbeiten.

Sie haben Medizin und Zahnmedizin studiert. Hatten Sie damals die Schönheitschirurgie schon Blick?

Ich hatte mich schon sehr früh für beides interessiert. Während meines Medizinstudiums hat mich das Thema Gesichts­chirurgie fasziniert, wofür man neben der Medizin auch Zahnmedizin studieren muss. Ich fand beide Studiengänge spannend und habe mich dafür entschieden. Anschließend habe ich eine Facharztausbildung in Gesichtschirurgie absolviert und mich intensiv den Themen Zahnmedizin, Zahnimplantate und Schönheitschirurgie gewidmet. Bei meiner Arbeit kann ich die Chirurgie mit dem Handwerk verbinden, was mir sehr gut gefällt.

Die Dorow Clinic betreibt Zahnmedizin und Schönheitschirurgie mittlerweile an den Standorten Waldshut, Lörrach, Baar, Jestetten, Freiburg und Dogern. Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie?

Unser Team ist enorm gewachsen. Mittlerweile sind es über 200 Mitarbeiter, davon mehr als 20 Ärzte und Zahnärzte.

Sie bieten damit eine geballte fachliche Kompetenz. Was ist Ihnen außerdem wichtig?

Sehr wichtig sind uns ein fürsorglicher, herzlicher und familiärer Umgang mit den Patienten sowie eine offene und ehrliche Beratung. Dafür nehmen wir uns gerne Zeit. Wir haben einen hohen Anspruch an uns selbst, arbeiten immer nach den neuesten Methoden und wollen für unsere Patienten stets das Beste erreichen.

Im Bereich der Schönheitschirurgie werden Sie sicher auch mit unsinnigen Wünschen konfrontiert. Lehnen Sie Operationen ab, wenn sie dem Patienten schaden könnten?

Solche Situationen sind Ausnahmen. In der Regel kommen Patienten mit Problemen zu uns, die wir durchaus nachvollziehen können. Wenn ein Patient von einer Operation aber nicht profitieren kann, dann lehnen wir sie aber auch ab.

Wie viele Operationen werden in der Dorow Clinic in Waldshut jährlich durchgeführt?

Es sind weit über tausend Operationen, überwiegend im Bereich Gesicht- und Körper, sowie zahnmedizinische Eingriffe.

Das ist eine Zahl, die eine straffe Organisation des Praxisalltages voraussetzt. Dennoch loben ihre Patienten stets die freundliche und sehr persönliche Betreuung, das angenehme Ambiente und die ausgezeichnete Beratung. Wie schaffen Sie das bei einem so großen Pensum?

Mit einem kompetenten, motivierten und sympathischen Team. Die Arbeit verteilt sich bei uns auf viele Schultern. Tatsächlich sind wir gut organisiert und arbeiten hervorragend Hand in Hand. Das spart eine Menge Zeit, die wir in unsere Patienten investieren können.

Haben Sie sich auf bestimmte Bereiche spezialisiert?

Wir haben uns in der Schönheitschirurgie auf alle Bereiche von Gesicht und Körper spezialisiert, in der Zahnmedizin sind wir Experten für Implantate und Zahnsanierungen. Auch Angstpatienten und Kinderzahnheilkunde sind Gebiete, die uns wichtig sind und auf die wir uns spezialisiert haben.

Welche OPs führen sie am häufigsten durch?

Besonders gefragt sind Faltenunterspritzungen, Lidstraffungen bei Schlupflidern, Fettabsaugungen, Brustvergrößerungen und Zahnimplantate.

Wie hoch ist der Anteil Männer, die sie operieren? Rund 15 Prozent Männer kommen zu uns in die Schönheitschirurgie.

Führen Sie in der Zahnmedizin hauptsächlich chirurgische Eingriffe durch?

Dank unserer kompetenten Zahnärzte, der guten Ausstattung und moderner Technik sind wir im Bereich der Zahnchirurgie über die Region hinaus sehr gefragt. Wir bieten aber auch die allgemeinen Leistungen einer modernen Zahnarztpraxis, wie beispielsweise Zahnfüllungen oder Zahnreinigungen und die regelmäßige Vorsorge, die wir auch über die gesetzlichen Krankenkassen abrechnen können.

Infos im Internet:

http://www.dorow-clinic.de

Zur Person

Andreas Dorow, geboren am 5. August 1972 in Stuttgart, ist in Albstadt aufgewachsen. Nach dem Wehrdienst absolvierte er ein Medizinstudium und ein Zweitstudium der Zahnmedizin. Promovierte in beiden Fächern und absolvierte eine Facharztausbildung zum Mund-Kiefer-Gesichts­chirurgie in Stuttgart und am Bundeswehrkrankenhaus Ulm als Oberstabsarzt. 2006 hat er in Tien­gen eine Praxis eröffnet, 2009 folgte der Umzug in einen Neubau beim Bahnhof Waldshut, wo die Dorow Klinik bis heute stetig weitergewachsen ist. Andreas Dorow ist der Chefarzt und ärztliche Direktor, während seine Frau Sonia Ashkenazy in der Personal- und Klinikleitung tätig ist. Mit Tochter Leyana und Sohn Leander lebt das Ehepaar in Albbruck.