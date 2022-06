Zollbeamte haben Ende Mai einen Schmuggel von Aquarellbildern im Wert von 5700 Euro verhindert. Bei der Einreise nach Deutschland gab ein Mann zunächst an, nichts in der Schweiz gekauft zu haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Die Beamten kontrollierten das Auto am Grenzübergang Weil am Rhein trotzdem. Dabei fanden sie im Kofferraum vier Aquarellbilder und die Rechnung eines Züricher Auktionshauses. Gegen den 57 Jahre alten Reisenden wurde nun ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. (dpa)