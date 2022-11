von sk

Dr. Samuel Hemmerling wird Chefarzt der Zentralen Notaufnahme im Kreiskrankenhaus Lörrach. Der langjährige Oberarzt bringe neben einer profunden Kenntnis der Strukturen innerhalb und außerhalb der Zentralen Notaufnahme (ZNA) ein umfangreiches Spektrum an Zusatzqualifikationen im Bereich der Notfall- und Intensivmedizin mit. Er ist außerdem Internist und als Leitender Notarzt selbst im Rettungsdienst im Landkreis Lörrach unterwegs.

Der 40-Jährige ist seit 2017 in der ZNA. Seiner Berufung war ein mehrstufiges Auswahlverfahren vorausgegangen, an dem auch mehrere Chefärzte aus den Kreiskliniken beteiligt waren. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Herrn Dr. Hemmerling einen Kollegen aus den eigenen Reihen gewonnen haben, der die Unterstützung der Chefärzte genießt“, wird Hans-H. Osterhues, Ärztlicher Direktor der Lörracher Kliniken, in einer Mitteilung zitiert. Als erste Anlaufstelle für Notfallpatienten sei die ZNA Dreh- und Angelpunkt in die Kliniken hinein und stehe stark im Fokus, so Osterhues weiter.

Mit der erstmaligen Berufung eines Chefarztes für die Akut- und Notfallmedizin werde ein wichtiger strategischer Schritt zur Stärkung der Notaufnahme bereits heute umgesetzt, der ursprünglich erst für das neue Klinikum vorgesehen war: Als „Klinik für Akut- und Notfallmedizin“ soll sie zu einem eigenen medizinischen Fachbereich ausgebaut werden.

Zentrale Ziele seien dabei die Verbesserung der Abläufe bei der Patientenversorgung und der Patienten- und Mitarbeitendenzufriedenheit. Zudem soll das pflegerische Personal künftig zum unmittelbaren Team von Chefarzt Samuel Hemmerling gehören. „Damit soll sichergestellt werden, dass eine einheitliche Betriebsorganisation aus einer Hand erfolgen und ein verbindlicher Gesamtprozess für alle Berufsgruppen innerhalb der Notaufnahme etabliert werden kann“, heißt es in der Mitteilung der Kliniken des Landkreises Lörrach.

„Die Notfallmedizin war schon immer mein Steckenpferd und ich blicke meiner neuen Verantwortung mit großer Freude und einer guten Portion Respekt entgegen“, wird Hemmerling in der Mitteilung zitiert. Zu seinen wichtigsten Zielen zähle er die Verbesserung der medizinischen Behandlungsqualität und der Kommunikation mit Patienten und Angehörigen, den zuweisenden Kollegen und Rettungsdiensten.