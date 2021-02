Weil am Rhein vor 3 Stunden

Wahrscheinlich Handbremse vergessen: Betonmischer rollt in Rhein und verkeilt sich mit Frachtschiff

Ein Betonmischer hat sich am Mittwoch bei Beladearbeiten in Weil am Rhein selbstständig gemacht und ist in den Rhein gerollt. Zur Bergung des Fahrzeugs mit einem Kran wurde die Feuerwehr Weil am Rhein und Taucher der DLRG hinzugezogen. Verletzt wurde niemand.