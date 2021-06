von sk

Einen tödlich verletzten Mann hat ein Waldspaziergänger am Mittwoch, 23. Juni, gegen 17.45 Uhr, in einem Waldstück bei Utzenfeld gefunden. Das meldet die Polizei in einer Mitteilung.

Der hinzugerufene Notarzt konnte demnach nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte sich der 72-jährige die tödlichen Verletzungen bei Waldarbeiten zugezogen haben. Eine herabstürzende Baumkrone könnte den Mann getroffen haben.

Trotz eines getragenen Arbeitsschutzhelmes erlitt er tödliche Verletzungen. Neben dem Rettungsdienst war auch die Bergwacht im Einsatz.