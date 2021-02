von sk

Zu einem schweren Unfall mit Todesfolge kam es am Samstagnachmittag in Weil am Rhein. Laut Polizei teilten gegen 16.15 Uhr mehrere Notrufteilnehmer der Polizei und der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst mit, dass es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer Straßenbahn gekommen sei. Der Radfahrer sei unter die Bahn geraten.

Nach bisherigen Ermittlungen wollte ein 78-jähriger Radfahrer aus Richtung Friedlingen von der Hauptstraße in die Lustgartenstraße einfahren und kam aus unbekannter Ursache unter die zu diesem Zeitpunkt passierende Straßenbahn der Basler Verkehrsbetriebe, Linie 8. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsarbeiten kam für den Radfahrer jede Hilfe zu spät.

Die Verkehrspolizeiinspektion Weil am Rhein (Telefon 07621/980 00) hat die Ermittlungen übernommen und sucht noch Zeugen und Fahrgäste der Straßenbahn, die sachdienliche Angaben machen können.