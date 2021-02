Schopfheim vor 3 Stunden

Schopfheim: Erdrutsch im Wohngebiet Altig – Häuser evakuiert

Zu einem massiven Erdrutsch ist es am Dienstag in Schopfheim gekommen. Ein aufgeweichter Hang ist auf einer Länge von etwa 40 Meter bis zu vier Metern abgerutscht, was zu einer Evakuierung von vier Wohnhäusern führte.