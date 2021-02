von sk

Ein Pferd mit einer blauen Decke war am Montag, 8. Februar, gegen 14 Uhr im Bereich des Autobahndreieck Weil am Rhein und in Fahrtrichtung Lörrach, alleine unterwegs.

Am Autobahn-Grenzübergang Weil am Rhein wurde laut Polizei zur Gefahrenabwehr kurzfristig die Einreise nach Deutschland gesperrt. Ein Verkehrsteilnehmer hielt an und konnte kurze Zeit später das Pferd auf der Autobahn A 98 einfangen.

Bislang sind hier keine Gefährdungen des Straßenverkehrs bekannt. Auch ist noch nicht bekannt, wie das Pferd auf die Autobahn gelangen konnte. Das Pferd blieb offenbar unverletzt.