Keine drei Monate sind seit dem Richtfest am MTB-Gebäude im Herzen von Schönau vergangen. Inzwischen sind weitere Fortschritte an der Außenfassade sichtbar: Nach der Holzunterkonstruktion kommt nun die Schindelfassade.

Bauamtsmitarbeiter Matthias Mühl wirft einen Blick auf den Bauzeitenplan, der im Erdgeschoss des neuen MTB-Gebäudes (Mehrzweckraum, Tourismus und Biosphären-Geschäftsstelle) innen an der Wand hängt: „Das sollte eigentlich bis Ende März geschehen sein. Wir sind trotz aller Schwierigkeiten bei den Vergaben immer noch sehr gut im Zeitplan, weil sich alle Beteiligten wirklich sehr stark hineinhängen“, berichtet er in einer Pressemitteilung des Gemeindeverwaltungsverbands (GVV) Schönau.

Der Bauplan hat auch noch eine andere Überraschung parat: „Nach jetzigem Stand werden sämtliche Arbeiten bis Ende November 2023 abgeschlossen sein“, berichtet Mühl, denn es sei in den vergangenen Monaten schon einiges vorangegangen. Die Fenster sind nun bereits weitgehend eingesetzt, die Lüftungselemente aus Metall wurden montiert, und auch der Sonnenschutz sowie die Jalousien haben bereits ihren Platz gefunden. Auch der Blick zum Dach macht durchaus Freude, denn es ist bereits vollständig eingedeckt. Was noch fehlt, sind die Glaselemente der Pforten- und Riegelfassade, die sich um das Gebäude herumzieht und am Ende so ähnlich aussehen wird wie beim Schönauer Gymnasium oder an der Mehrzweckhalle des GVV Schönau. Beim Rundgang durch das Gebäude zeigt sich aber auch, dass für die beteiligten Firmen noch einiges zu tun ist.

Wenn der Bau fertig ist, sollen die Schwarzwaldregion Belchen (Tourist-Info) und die Geschäftsstelle des Biosphärengebiets Schwarzwald einziehen sowie zusätzlich ein Mehrzweckraum für Veranstaltungen zur Verfügung stehen. Im Keller entsteht eine Tiefgarage mit 15 Plätzen, die im Rohbau bereits fertig ist. Als einer der nächsten Schritte kann auch mit dem Einbau der Sanitäranlagen begonnen werden, auch der Aufzug wird in nächster Zeit folgen. Für die Außenanlage ist die Gemeinde optimistisch, dass diese noch in diesem Jahr fertig wird.

Die Gesamtkosten für den Neubau liegen nach Schätzungen vom Dezember 2022 bei rund 5,1 Millionen Euro. Davon kommen rund 474.000 Euro aus dem Tourismusprogramm des Landes Baden-Württemberg, 300.000 Euro aus dem Ausgleichsstock und 117.000 Euro aus der Städtebauförderung.