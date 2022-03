In Basel ist ein 45-Jähriger mit mehr als vier Promille auf einen Güterzug gesprungen und mitgefahren. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, sprang der Mann am vergangenen Mittwoch am Badischen Bahnhof in Basel in der Schweiz auf einen langsam durchfahrenden Güterzug. Anschließend fuhr er auf einem Kesselwagen mit.

Mitarbeiter der Deutschen Bahn holten den Mann dann bei einem Zughalt im Umschlagbahnhof Weil am Rhein in Baden-Württemberg vom Wagen. Eine alarmierte Streife der Bundespolizei nahm ihn dort in Empfang. Warum der stark alkoholisierte Mann auf den Zug aufsprang, wollte er den Beamten nicht verraten. Ein Atemalkoholtest ergab den Angaben zufolge einen Wert von 4,19 Promille.

Der Mann wurde aufgrund der Alkoholisierung in ein Krankenhaus gebracht. Danach durfte er auf einem Polizeirevier bleiben, bis er laut Bundespolizei „wieder in der Lage war, seinen Weg selbst gefahrenfrei fortzusetzen“. Gegen den 45-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des unbefugten Betretens von Bahnanlagen eingeleitet. (AFP)