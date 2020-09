von sk

Am Sonntagabend, 13. September, wurde der 30-Jährige am Übergang Weil am Rhein – Autobahn durch Beamte der Bundespolizei einer Kontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung des 30-Jährigen stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann in Deutschland ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wurde durch ein Amtsgericht eine Geldstrafe von 6300 Euro verhängt. Obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, legte der Kurierfahrer innerhalb weniger Monate über 40.000 Kilometer in Deutschland zurück. Da die verhängte Geldstrafe nie bezahlt wurde, erließ das zuständige Gericht einen Vollstreckungshaftbefehl. Da der 30-Jährige die geforderte Geldstrafe vor Ort nicht bezahlen konnte, wurde er durch die Bundespolizei festgenommen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er nun die Ersatzfreiheitsstrafe von 180 Tagen Haft verbüßen muss.