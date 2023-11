Offenbar sollen nun doch nicht zwei Standorte der Kliniken – Schopfheim und Rheinfelden – geschlossen werden. Laut einer Sitzungsvorlage, für die nichtöffentliche Sitzung des Verwaltungsausschuss des Kreistags am gestrigen Mittwoch, ist vorgesehen, dass Rheinfelden ganz geschlossen werden soll. Der Standort Schopfheim hingegen soll erhalten bleiben, allerdings sollen auch dort Stationen geschlossen werden.

Diese Variante 3+ habe sich als die wirtschaftlichste herausgestellt, wie diese Zeitung erfuhr. Zuletzt hatten die Kreiskliniken Ende September angekündigt, sich ganz auf die beiden Standorte in Lörrach, das Kreiskrankenhaus und das St. Elisabethen-Krankenhaus, konzentrieren zu wollen. Die nun vorgesehene Variante biete jedoch ein höheres Einsparpotenzial, es liege bei 10,7 Millionen. Die zuletzt favorisierte Variante 4 – die komplette Schließung beider Häuser – bringe hingegen nur Einsparungen von 9,2 Millionen Euro.

Öffentlich beraten wird der Kreistag zu diesem Thema in seiner Sitzung am 22. November. Die Vorberatung wird nichtöffentlich sein. Eine Beschlussempfehlung an den Kreistag beinhaltet die Vorlage offenbar nicht. Nur aus dem Text der Vorlage sei ersichtlich, dass man die Variante 3+ favorisiere, sagte ein Informant gegenüber dieser Zeitung. Der Beschlussvorschlag für den Kreistag solle vom Ausschuss selbst in der Sitzung formuliert werden.

Dass immer wieder Varianten in der Öffentlichkeit vorgestellt worden waren, die anschließend wieder verworfen wurden, bezeichnet ein Informant gegenüber dieser Zeitung als Kuriosum, das von mehreren Kreisräten kritisiert werde. Kritik gebe es auch daran, dass die Vorlage nichtöffentlich diskutiert werden soll. Auf Anfrage bezieht das Landratsamt dazu Stellung: „Da zum jetzigen Zeitpunkt der Vorberatungen noch nicht alle nötigen Details für eine endgültige Entscheidung vorliegen, ist eine nichtöffentliche Vorberatung sinnvoll, um unnötige weitere Verunsicherungen in der Öffentlichkeit vorzubeugen“, schreibt Pressesprecher Torben Pahl auf Anfrage. Bis Ende der Woche würden alle Unterlagen vorliegen. Auf deren Grundlage werde der Aufsichtsrat im Vorfeld der Kreistagssitzung tagen. Dies sei auch der Grund, weshalb es derzeit noch keinen fertigen Beschlussvorschlag gebe.

Inhaltlich äußern sich auf Anfrage dieser Zeitung weder die Kliniken noch der Landkreis konkret. Es gebe verschiedene Szenarien, für deren Umsetzungsbewertungen strategische, prozessuale und wirtschaftliche Aspekte bewertet wurden, schreibt Klinik-Sprecher Thilo Jakob. Berücksichtigt worden sei vor allem auch, was für die Patienten sowie die Mitarbeiter am sinnvollsten sei: „Welche Stationen vor dem Bezug des Neubaus an andere Standorte ziehen werden, steht am Freitag erneut auf der Agenda des Aufsichtsrats.“

Seit einem Jahr ist klar, dass nicht alle vier Standorte bis zum Einzug ins Zentralklinikum erhalten werden. Zunächst hieß es, Schopfheim solle geschlossen werden. Udo Lavendel, der im April als Berater angeheuert wurde und nun Geschäftsführer ist, prüfte die Pläne mit seiner Arbeitsgemeinschaft verschiedener Beratungsfirmen noch einmal. Im Sommer verdichteten sich die Signale, dass Rheinfelden geschlossen würde. Und Ende September wurde verkündet, es werde wahrscheinlich Rheinfelden und Schopfheim treffen. Im Juli ging Udo Lavendel noch von einem Einsparpotenzial durch die Zusammenlegungen in Höhe von 16 Millionen Euro aus – dieses Ziel scheint nun um fünf Millionen Euro unterschritten zu werden.

Der Termin: Die entscheidende Sitzung des Kreistags findet am Mittwoch, 22. November, 15 Uhr, im Landratsamt Lörrach statt.

Defizit des Landkreises Noch immer ist nicht öffentlich bekannt, wie hoch die Verluste der Kliniken des Landkreises Lörrach im Jahr 2022 waren, denn noch immer liegt kein Jahresabschluss vor. Im September war man jedoch von rund 23 Millionen Euro Verlust ausgegangen – jeweils für die Jahre 2022 und 2023. Aktuellere Zahlen gibt es nicht. Die Schätzungen sind im Laufe des Jahres deutlich gestiegen und es ist gut möglich, dass die Verluste noch höher ausfallen.