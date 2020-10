Weil am Rhein vor 21 Minuten

Gewalt auf offener Straße: Mann schlägt Autofahrer mehrmals ins Gesicht

Zu einem Überfall auf einen Mann, der in seinem geparkten Auto telefoniert hatte, kam es am Montagabend in der Luisenstraße in Weil am Rhein. Nun sucht die Polizei mögliche Zeugen des Vorfalls.