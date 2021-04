Basel vor 3 Stunden

Fußgängerin stirbt in Basel nach Kollision mit Auto

Nach einem Verkehrsunfall in der Bäumlihofstraße in Basel ist am frühen Freitagnachmittag eine Fußgängerin gestorben. Der genaue Unfallhergang ist unklar. Die Kantonspolizei Basel-Stadt sperrte die Straße in Richtung Riehen während der Unfallaufnahme.