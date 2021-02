von sk

Nachdem er auf der A 861 auf der Autobahn gewendet hat, verursachte ein Autofahrer am Samstagabend, 30. Januar, kurz vor 19 Uhr, bei der Ausfahrt Rheinfelden-Süd einen Unfall, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Laut Polizeibericht befuhr der 28 Jahre alter Mitsubishi-Fahrer, von der Schweiz kommend, die Ausfahrt Rheinfelden-Süd. Im Kurvenbereich der Ausfahrt stand plötzlich ein dunkles Fahrzeug mitten auf der Fahrbahn welches offensichtlich gerade wendete.

Um eine Kollision zu vermeiden musste der Mitsubishi-Fahrer bremsen und ausweichen. Hierbei geriet er ins Schleudern, rutschte über die Fahrbahn und kollidierte mit der Schutzplanke.

Am Mitsubishi und an der Schutzplanke entstand ein Schaden von 3500 Euro. Das Fahrzeug welches auf der Fahrbahn wendete entfernte sich anschließend in Richtung Autobahn ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen die das Wendemanöver des dunklen Autos beobachtet haben werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Weil am Rhein unter der Telefonnummer 07621/980 00 zu melden.